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Muhalefetten skandal Kandil operasyonu sözleri

'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. 'ta ve 'de terör örgütlerine büyük darbeler vuran Türkiye bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Fakat muhalefet bu konuda sürekli olarak terör operasyonlarına karşı söylemler sarfediyor. , Kılıçdaroğlu, ve Temel Karamollaoğlu'nun skandal sözleri büyük tepkiye neden oldu.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 17:29
Muhalefetten skandal Kandil operasyonu sözleri

, Kandil'de terör örgütü 'ya karşı mücadelesini sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadeleye karşı ise içeride kurulan kirli ittifakın baş aktörleri karşı çıkıyor. Türkiye PKK'y ağır darbeler vurdukça , , ve Temel Karamollaoğlu tek bir ağızdan terör örgütüne destek vererek operasyona karşı koyuyor. İşte kirli ittifakın baş aktörlerinin terör örgütüne karşı yürütülen operasyona karşı çıktığı o skandal sözler.

Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor

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Muhalefetten skandal Kandil operasyonu sözleri
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