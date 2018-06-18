Muhalefetten skandal Kandil operasyonu sözleri

Türkiye, Kandil'de terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesini sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadeleye karşı ise içeride kurulan kirli ittifakın baş aktörleri karşı çıkıyor. Türkiye PKK'y ağır darbeler vurdukça Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Temel Karamollaoğlu tek bir ağızdan terör örgütüne destek vererek operasyona karşı koyuyor. İşte kirli ittifakın baş aktörlerinin terör örgütüne karşı yürütülen operasyona karşı çıktığı o skandal sözler.

Türkiye Kandil’de PKK’yı vuruyor sesi kirli ittifaktan geliyor