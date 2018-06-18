Son dakika haber: 24 Haziran son seçim anketi ile Ak Parti’nin oy oranı! En son seçim anketi yayınlandı

Türkiye merakla beklenen seçim haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için son hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, anket şirketlerinden de son dakika seçim anketi sonuçları gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtmiş, bunun karşılığında AK Parti ve MHP birleşerek seçimlere Cumhur İttifakı adı altında girme kararı almışlardı. Seçimlerde Cumhur İttifakı'na karşı diğer partiler birleşerek Millet İttifakı olarak seçimlere katılacaklar. İşte GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı son oy oranı tahmini.
Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:41Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 10:41
Ve Türkiye seçim haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziranda yapılacak olan erken seçime son 5 gün kala son anketler gelmeye devam ediyor. İşte 5 gün sonra yapılacak olan son dakika seçim anketlerine göre partilerin oy oranı...