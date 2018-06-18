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haber: 24 Haziran son anketi ile ’nin oy oranı! En son seçim anketi yayınlandı

Türkiye merakla beklenen haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için son hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, anket şirketlerinden de seçim anketi sonuçları gelmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerde Cumhurbaşkanı 'ı destekleyeceklerini belirtmiş, bunun karşılığında ve MHP birleşerek seçimlere adı altında girme kararı almışlardı. Seçimlerde Cumhur İttifakı'na karşı diğer partiler birleşerek  olarak seçimlere katılacaklar. İşte GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı son oy oranı tahmini.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 10:41
Son dakika haber: 24 Haziran son seçim anketi ile Ak Parti’nin oy oranı! En son seçim anketi yayınlandı

Ve Türkiye haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziranda yapılacak olan erken seçime son 5 gün kala son anketler gelmeye devam ediyor. İşte 5 gün sonra yapılacak olan seçim anketlerine göre partilerin oy oranı...

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Son dakika haber: 24 Haziran son seçim anketi ile Ak Parti’nin oy oranı! En son seçim anketi yayınlandı
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