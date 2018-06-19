"Mazlumların umudu olan bir liderin arkasından yürüyoruz"

Kaya, esnaf ziyaretinin ardından Eminönü'nde Yeni Cami Meydanı'nda halka seslendi. Kaya, 24 Haziran akşamı böyle bir bayram yaşamayı Allah'ın nasip etmesini dilediğini söyledi.

Coşkunun çok güzel olduğunu ifade eden Kaya, 24 Haziran'a sayılı günler kaldığını ve bu sayılı günleri de seçmenlere ulaşarak, bütün gönülleri kazanarak geçirmek gerektiğini söyledi. İstanbul'da dokunulmadık bir yer bırakılmaması istediğini dile getiren Kaya, kapı kapı dolaşmak gerektiğine işaret etti. Ülkenin 81 milyon vatandaşını kucaklamak için yola çıkıldığını anlatan Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz 81 milyona eşit ve adil bir şekilde hizmet ürettik. Biz bu coğrafyada tüm mazlumlarının umudu olan bir liderin arkasından yol yürüyoruz. Bugün AK Parti sadece Türkiye'nin umudu değil, bugün AK Parti dünyanın tüm mazlumlarının umudu. Bugün AK Parti, Kudüs'ün, Filistin'in umudu. Tüm dünya mazlumlarına el attık, bundan sonra da ülkemizi daha da güçlendirerek, dünya mazlumlarına umut olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin bugün geçmiş Türkiye'den çok daha büyük olduğuna değinen Bakan Kaya, "Birileri çıkmış TİKA'nın dünya üzerinde yaptığı hizmetleri eleştiriyor. Biz, gönül coğrafyamıza hizmet edeceğiz. Ülkemizi büyüttükçe, geliştirdikçe, ecdad yadigarı eserleri ihya etmeye devam edeceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, tüm dünyanın umudu bir ülkeyiz." diye konuştu.

"BİZ DEVLETİN ÇOCUKLARINA ANNELİK VE BABALIK YAPIYORUZ"

Bakan Kaya, Türkiye'ye umut bağlayanların ve 24 Haziran için çok dua edenler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran için dünyanın dört bir tarafından bizlere dua ediliyor. Bize düşen ne? Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları ve dava arkadaşları olarak. Gece gündüz demeden tüm kapıları çalmamız lazım. Bütün gençleri kucaklamamız lazım. Onlara 15 yılda yaptıklarımızı anlatacağız. Sayın İnce'ye sesleniyorum buradan. 'Devlet olarak 3-5 bin çocuğa bakamıyor muyuz?' Biz devletin evlatlarına sahip çıkıyoruz. Biz devletimize emanet olan o çocuklara gözümüz gibi bakıyoruz. Ben 14 bin çocuğumuzun annesiyim. Biz o çocukların sadece eğitimleri değil hem eğitimleri, hem sosyal, psikolojik, kültürel, sanatsal anlamda gelişimleriyle ilgileniyoruz. Biz devletin çocuklarına annelik ve babalık yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz geçtiğimiz Haziran ayından beri, 9 bine yakın sokaktaki evladımızı aldık, rehabilite ettik. Biz bu ülkenin çocukları için umut olmaya devam edece��iz."

Birilerinin devletin çocukları üzerinden siyaset yapmaya kalktığını söyleyen Bakan Kaya, "Biz hükümetlerimiz döneminde bu çocuklarımızın istihdamlarını sağladık. Devletin, 45 binin üzerinde çocuğu istihdam edildi. Bu devlet büyük ve güçlü devlet. Bu devlet daha da büyüyüp güçlenecek inşallah." ifadelerini kullandı.

"Yalanlarla milletin aklını bulandırmaya çalışanlara 24 Haziran gecesi sandıkları patlatarak ders vereceksiniz." diyen Kaya, 24 Haziran'da Allah'ın izniyle yeniden bir destan yazılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili İstanbullular biz ülkemizi 3,5 kat büyüttük, önümüzdeki dönem en az 2 kat daha büyüteceğiz. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapacağız. Birileri yıkmaktan bahsederken biz yapmaktan bahsedeceğiz."