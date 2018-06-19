Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir asır önce özgürlüğünü canı pahasına kazanan Van, bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete gel. Sizleri gönülden selamlıyorum Van. Buradan sizler aracılığı ile tüm Van'a selam gönderiyorum. Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri Van 24 Haziran için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Vakit Van vakti diyor muyuz? İrada, erdem ve cesaret ile Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? İşte benim bildiğim, aşık olduğum Van bu. Zira 20 yıl önce ben Van'a geldiğimde bu tabloyu görmüştüm. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası oldu. Ben Van depreminde buradaydım, Van'ı yeniden kalkındırdık.

BU PARTİ SİZE HARCANMASI GEREKEN PARALARI TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖNDERDİ

Bu parti size harcanması gereken paraları terör örgütüne gönderdi. Şuan belediye hizmetlerinden memnun musun? Şimdi gelirken baktım yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak. Bu terör örgütü benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. Son 16 yılda Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bu 16 katrilyonu sadece depremde. Biz size aşığız ya biz Van'ı seviyoruz. Toplam 37 adet sağlık tesisimizin çalışmaları devam ediyor. Van'da ihtiyaç sahiplerine 4,5 katrilyon tutarında kaynak aktardık. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz.

ONLAR YAKAR, YIKAR BİZ YAPARIZ

Onlar yakar, yıkar biz yaparız. Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm ile 65 trilyon yatırım yaptık. 2002 yılına kadar Van'da sadece 36 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 511 km bölünmüş yol ilave ettik. Kardeşlerim Van çevreyolu önemli bir proje. En kısa sürede Van çevreyolunu sizlerin hizmetinize sunacağız. Kardeşlerim Van havalimanımızı yeniledik. Yolcu kapasitesi 1 milyon 665 bine ulaştı.

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