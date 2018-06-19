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Son dakika haber: için bakın ne dedi!

Son dakika haberi... ortaya çıkan içinde oldukça ifadelerin yer aldığı nı savunduğu öğrenildi. Daha önce arkadaşlarının kendisine “Hacı” lakabını taktığını söyleyen İnce’nin söz konusu şiir kitabı da da gündem olmuştu. Şiir kitabındaki erotik ifadelerin sorulduğu İnce, bakın kendini nasıl savundu!

Giriş Tarihi: 19.6.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 10:15
Son dakika haber: Muharrem İnce erotik şiir kitabı için bakın ne dedi!

'nin adayı 'nin yıllar önce yazdığı ve "" adını verdiği ortaya çıktı. da olay olan şiirlere kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

"KİTABI ALANLARA SANDIĞA PARA ATIN DEDİM"

Şiir kitabında ifadelerin bulunmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kendisini savunan İnce, kitabın 30 yıl önce yazıldığını belirterek, "Ben parayla da satmadım o kitapları. Bu kitapları Yalova'da koydum bir de sandık koydum yanına. Alabilirsiniz ama sandığa para atın dedim. O paralarla da bir fizik öğretmeni olarak okula laboratuvar yaptırdım" dedi.

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EROTİK İMA VE GÖNDERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Muharrem İnce'nin bolca erotik ima ve göndermelerinin bulunduğu şiir kitabı, konusu bakımından dikkat çekmişti… İşte İnce'nin "Tatanka" adlı şiir kitabından dikkat çeken bazı bölümler...

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Son dakika haber: Muharrem İnce erotik şiir kitabı için bakın ne dedi!
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