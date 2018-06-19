Son dakika haber: Muharrem İnce erotik şiir kitabı için bakın ne dedi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yıllar önce yazdığı ve "Tatanka" adını verdiği şiir kitabı ortaya çıktı. Sosyal medyada olay olan şiirlere kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

"KİTABI ALANLARA SANDIĞA PARA ATIN DEDİM"

Şiir kitabında erotik ifadelerin bulunmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kendisini savunan İnce, kitabın 30 yıl önce yazıldığını belirterek, "Ben parayla da satmadım o kitapları. Bu kitapları Yalova'da koydum bir de sandık koydum yanına. Alabilirsiniz ama sandığa para atın dedim. O paralarla da bir fizik öğretmeni olarak okula laboratuvar yaptırdım" dedi.

İnce'nin Cuma namazı gafı sosyal medyayı salladı!

EROTİK İMA VE GÖNDERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Muharrem İnce'nin bolca erotik ima ve göndermelerinin bulunduğu şiir kitabı, konusu bakımından dikkat çekmişti… İşte İnce'nin "Tatanka" adlı şiir kitabından dikkat çeken bazı bölümler...