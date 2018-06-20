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vefat etti... Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun acı günü

hayatını kaybetti... Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun kardeşi ve İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen tanınmış İslam alimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Balkanlıoğlu hocanın acil olarak kaldırıldığı Çapa Devlet Hastanesinde vefat ettiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 20.6.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 17:33
Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti... Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun acı günü

geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti... Abdülmetin Balkanlıoğlu kalp kriziyle nedeniyle acil kaldırıldığı Çapa Devlet Hastanesinde vefat etti.

Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir?

, 1958 senesinde Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı'da dünyaya geldi.

1977 senesinde İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi.

1986 senesinde girdiği Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı.

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile'de Ağca Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı.

1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii'nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü'ne bağlı Acemoğlu Camii'nde görev aldı.

Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı.

Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.

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Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti... Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun acı günü
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