Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından inşa edilen Karayolları Parkı'ndaki programda konuşan Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi.

"BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİZLER"

CHP ve HDP'nin birbirlerini tamamlayan ikizler olduğunu savunan Bakan Eroğlu, "CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. CHP'li kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına bağlı kişiler, güzel insanlar. Onları tenzih ederim. Fakat çok iyi bir plan yaptılar. Bir grup CHP'yi teslim aldı. Bunu da ele geçiren, geçirmeye yardım eden FETÖ olmuştur. Bunu açık olarak söylüyorum. FETÖ önce dedi ki; 'CHP'yi yeniden dizayn edelim.' Deniz Baykal'a komplo kuran onlar ve neticede Kılıçdaroğlu'nu getiren onlar. Peki bitti mi? Dediler ki, 'Sadece CHP'yi ele geçirmek yetmez, onun yanına MHP'yi de ele geçirelim.' FETÖ terör örgütü MHP için de bir plan yaptı.

OYUNU BAHÇELİ BOZDU

Kongrede MHP ve yönetimini ele geçireceklerdi. Fakat Devlet Bahçeli bunu sezdi ve oyunu bozdu. Şimdi oradan ayrılanlar kimin talimatıyla bir parti kurdular? Açık söylüyorum, FETÖ'nün talimatıyla bir parti kuruldu. Ben diyorum ki; İP'in ipi FETÖ'ye bağlı. Zaten FETÖ'nün aleyhinde bir kelime konuşan yok, kusura bakmasın. Halbuki FETÖ tarihimizdeki en kanlı, en alçak bir darbe teşebbüsünde bulunan hain örgüttür" diye konuştu.

HAL ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bakan Eroğlu buradaki programın ardından Yaş Meyve ve Sebze Hali'ni de ziyaret etti. Afyonkarahisar Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ali Çiloğlu ve hal esnafı tarafından karşılanan Bakan Veysel Eroğlu, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın karpuz ve portakal suyu ikramını geri çevirmeyen Bakan Eroğlu, bir esnafın iş yeri önünde bulunan sarımsakları inceledi. Sarımsağın şifa dağıttığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Bu sarımsak var ya dünyanın en iyi antibiyotiğidir. Bunu vatandaşımız bir dişini parçalayıp yutarsa en iyi antibiyotiktir. En iyi sarımsak da Afyonkarahisar'ın halinde" dedi.

'KARPUZLAR KESMECE KAN KIRMIZI'

Hal esnafını selamlayarak ziyaretini sürdüren Bakan Eroğlu, kendisine ikram edilen portakal suyunu da içerek çok güzel bir lezzeti olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, meyve suyundan beraberindeki gazetecilere de ikram ederek, çok çalıştıklarını dile getirdi. Hal esnafı ve çalışanları ile sohbet eden Veysel Eroğlu, eline aldığı karpuzu da havaya atarak, "Karpuzlar kesmece kan kırmızı. Gel vatandaş kilosu 60 kuruş" diye bağırdı. Hal esnafı ise Bakan Eroğlu'na her zaman yanlarında olduklarını söyledi.