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'dan F-35 açıklaması

: "F-35 projesi kapsamında için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 12:34
Bozdağ'dan F-35 açıklaması

ABD'nin F-35'leri teslim etme meselesi hakkında konuşan Bekir , "F-35 projesi kapsamında için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

ABD'nin, İsrail'e karşı ön yargıyı gerekçe göstermesi, gerçek bir ön yargıya sahip olduğunu gösteriyor.

Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir."

Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Sesu'nun, 'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına karşın, iki adet uçağın perşembe günü Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde düzenlenecek bir törenle Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu.

TÜRKİYE İÇİN AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENECEK

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri, Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" dedi.

Pentagon: İki F-35, perşembe günü Türkiye'ye teslim edilecek
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Bozdağ'dan F-35 açıklaması
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