CHP’li belediyelerin çöp ayıbı bitmiyor: Dün Hekimbaşı bugün Harmandalı

İstanbul Ümraniye'ye bağlı Hekimbaşı çöplüğünde 25 yıl önce yaşanan metan gazı patlaması unutulmuyor. Halen 12'si kayıp 39 kişiye mezar olan çöp dağı patlamasını dün gibi hatırlayan Ümraniyeliler "Komşularımız bebekleriyle çöp dağlarında öldü" dedi. Yenikapı mitinginde Hekimbaşı çöplüğündeki patlamayı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Ümraniyeliler, çöp dağlarının yerinde bugün spor tesisleri olduğunu belirterek "Hükümetimizden Allah razı olsun" diye konuştu. İşte söyledikleri:







Kıbrıs gazisi Hasan Asil (65): Çocuğum arkadaşlarıyla beraber top oynuyordu bir anda çöp yığını ve toprak üstlerine kapandı. 12 yaşındaki evladım Tuncay'ın cenazesini hâlâ bulamadık. Ümraniye konusu her açıldığında acaba oğlum mu bulunacak diye düşünüyorum geceleri uyku uyuyamıyorum. Benim yavrum, ilkokul son sınıftaydı. İçimiz öyle yandı ki yıllardır konuşmak dahi istemiyordum. 1975'ten beri Topağacı mahallesinde yaşıyorum. Biz geldikten bir süre sonra buraya çöp dökmeye başladılar. Daha sonraki yıllarda dökülen çöplerle beraber inanılmaz bir koku ve mikrop yuvasına dönüştü. Dönemin CHP'li (SHP) belediyesi Şinasi Öktem döneminde çöp dökülmeye devam etti. Tayyip Erdoğan İstanbul belediye başkanı olduktan sonra çöp dökmeyi yasakladı. Yıllar içinde burası en güzel yaşam ve huzur alanına dönüştü.







Patlamada yeğenleri Hasan Kaya, Hasan Şahin ve Serkan Şahin'i kaybeden Topağacı Mahallesi Muhtarı Yaşar Karataş: O gün bu olaya sebep olan insanlar bugün hangi yüzle gelip yeniden yönetime talip oluyor, aklımız almıyor.







BURASI ŞİMDİ PARİS OLDU

Mustafa Doğan (66): Yakında buraya bir top sahası daha yapacaklar. CHP'li belediye bir önlem almadı. Burası şimdi Paris gibi oldu. CHP'li belediye nere şimdiki bu temizlik nere.



KOMŞUM BEBEKLE ÖLDÜ

Hüseyin Özer (64): Komşumun kucağındaki ve karnındaki bebeğiyle hayatını kaybettiğine şahit oldum. Yolun diğer tarafında Rizeli hamile bir kadın enkazın altında kaldı. Onu da kepçe öldürdü.







İZMİRLİ KOKUDAN BIKTI??

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü çözemediği Harmandalı Çöp Depolama Alanı 26 yılda ekonomik ömrünü doldurmasına rağmen halen yerinde duruyor. Her gün 4 bin ton çöp Harmandalı'daki çöp depolama alanına yığılmaya devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kapatıp bölgeyi yeşillendireceğiz" demesine rağmen söylenen sözler hep lafta kaldı. Yakılarak enerjiye dönüştürülmesi halinde binlerce konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak metan gazı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaşananlara seyirci kalması nedeniyle havaya karışıp gitti. Kokudan bıkan halk 'artık yeter' diyor. İşte görüşler:

Yunus Aras: Harmandalı köyünde yaşayanların yüzde 10'u guatr ve nefes darlığı rahatsızlığı çekiyor. Kanser vakalarında da artış oldu. Belediyenin ihmalkârlığı yüzünden zehirli hava soluyoruz.

Hüseyin Ökmen: Çöp tesisine yakın tapulu arazimden, iznim olmadan yol geçirmişler. Belediyeye gidiyorum karşımda muhatap bulamıyorum.

Necdet Karakuş: Artık yeter. Dayanacak gücümüz kalmadı.

Hülya Topçuoğlu: Artık bu koku ile yaşamak istemiyoruz.