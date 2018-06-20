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Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var

Mardin mitinginde, Reis bizi Afrin'e götür sloganlarına karşılık olarak; "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede 'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var

Genel Başkanı ve , 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için düzenlediği mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'le gurur duyduğunu belirterek, "Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesi ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR"


Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar 'Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratında bulundu. Cumhurbaşkanı ise "Afrin bitti sırada Kandil var. Nerede 'ye taciz var biz tepelerine bineceğiz." şeklinde karşılık verdi.

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"YAŞATTIKLARI ACILARIN HESABINI MİSLİYLE SORDUK"


Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bitti sırada Kandil var
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