DEAŞ'ın "üst düzey yöneticisi" Bayancuk hakkındaki dava

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca duruşmada bir tutuksuz sanık ve avukatları ile yakınları hazır bulundu. İki celse arasında gelen evrakları zapta geçiren mahkeme heyeti, avukat değişikliği nedeniyle Bayancuk'un avukatına söz verdi.

AVUKATIN TALEBİ

İddianameyi yeni incelemeye başladıklarını savunan avukat, sanık Bayancuk'un dosyasının ayrılmasını ve diğer sanıklar hakkında hüküm verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk'un örgütte üst düzey yöneticilikle suçlandığını ve eylemler arasında hukuki iş birliği bulunduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.

Söz alan diğer sanık avukatları da daha önce yazılı ve sözlü olarak yaptıkları savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini ve cumhuriyet savcısının bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Bayancuk'un, Sakarya'da gerçekleştirilen örgütsel toplantılara katıldığı kaydedilerek, sanığın, terör örgütü Hizbullah'ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı, akabinde Türkiye'ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtiliyor.

Bayancuk'un, selefi/tekfirci görüşler doğrultusunda hareket ettiği, bir dönem DEAŞ'ı öven söylemlerde bulunarak örgüte katılımları teşvik ettiği, selefi/tekfirci görüşü yaymak amacıyla İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Diyarbakır ve Van dahil pek çok ilde faaliyet gösterdiği ileri sürülüyor.

İddianamede, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Altı sanık hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, dört sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.