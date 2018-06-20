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, 'ye yardımdan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci , ''Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 23:24
Ece Sevim Öztürk, FETÖ'ye yardımdan tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'daki darbe girişimi sonrasında bir sitesi üzerinden lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

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Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Öztürk'ü FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu ve bu eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle ''O¨rgu¨t ic¸indeki hiyerars¸ik yapıya dahil olmamakla birlikte, o¨rgu¨te bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Öztürk, çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Öztürk hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Öztürk, soruşturma kapsamında, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

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Ece Sevim Öztürk, FETÖ'ye yardımdan tutuklandı
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