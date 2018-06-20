"Jandarma Genel Komutanlığı'ndan halka doğru ateş ediliyordu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski kurmay yarbay Özkan Yılmaz'ın çapraz sorgusu yapıldı.

"KIŞLAYA, KİTAPLARIMI ALMAK İÇİN GİTTİM"

Savunmasında, darbe girişiminde bulunmadığını ve 15 Temmuz akşamı kitaplarını almak için kışlaya gittiğini savunan Yılmaz, sabaha kadar yaşanan çatışmalardan korunmak için beklediğini iddia etti.

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede yer alan, kışlaya darbeye destek amaçlı gelen personeli içeri aldığı, örgütsel birliktelikleri olmayan askerleri almadığı suçlamasını kabul etmeyen Yılmaz, nizamiye nöbetçilerini darbeye destek veren personel ile değiştirdiği hususunun da doğruyu yansıtmadığını dile getirdi.

Sabah saatlerinde yoğun çatışmaların yaşandığı C nizamiyesinde silahla görüldüğüne ilişkin kamera kayıtları bulunduğu hatırlatılan sanık Yılmaz, söz kayıtları kabul etmediğini belirtti.

Böyle yakalanmışlardı

Yılmaz, müşteki avukatlarından gelen, nöbetçi olmadığı halde harici kıyafetlerini giydiği ve nöbetçi amiri gibi C nizamiyesindeki darbecileri yönlendirdiğine ilişkin sorunun da doğruyu yansıtmadığını savundu.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Jandarma Genel Komutanlığı avukatlarının, "11-20 Temmuz'da Side'de kampta kalmak üzere giriş yaptığınız ancak 13 Temmuz'da kamptan çıktığınız kayıtlardan anlaşılıyor. Neden 2 gün kalıp Ankara'ya geldiniz?" sorusuna Yılmaz, "Benim programım böyleydi." cevabını verdi.

"EŞİN ZATEN SİNOP'TA"

Karargaha kitaplarını almak için geldiği iddiasını tekrar eden Yılmaz, devamında ise eşi ile Sinop'a gitmeyi planladıklarını beyan etti.

Eski kurmay yarbay Yılmaz, TBMM avukatı Bilal Temel'in, "Sinop'a eşinizle gideceğinizi söylüyorsunuz ama eşiniz 14 Temmuz'da Sinop'ta zaten. HTS kayıtlarından böyle anlaşılıyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna ise cevap veremedi.

"HALKA ATEŞ EDİLİYORDU"

Savunma yapan tutuksuz sanık Üzeyir B, olay tarihinde 28. Mekanize Piyade Tugayında er olarak vatani görevini yaptığını, 15 Temmuz akşamı tatbikat yapılacağını söylenerek zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığı'na götürüldüklerini anlattı.

15 TEMMUZ GECESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşananların darbe girişimi olduğunu bilmediğini, olaylar esnasında silah kullanmadığını belirten Üzeyir B, Komutanlık binası önünde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bulunduğum ZPT'de (zırhlı personel taşıyıcı) astsubay ve iki uzman çavuş ile erler vardı. Jandarma Genel Komutanlığı önüne geldiğimizde vatandaş yaklaşırken Ertuğrul Terzi'nin, 'Ateş edin.' emri verdiğini arkadaşlarımdan duydum. Başka zırhlı araçlardan da ateş eden oldu ama ben olay tarihinde bir haftalık askerdim, ateş edenleri tanımıyorum. Benim silahım da yoktu. Bize tatbikat olduğunu söyleyerek araçlara binmemizi ve oraya gitmemizi söylediler. Ertuğrul Terzi'nin ateş ettiğini görmedim ancak vatandaşlara ateş ettiğini duydum. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan halka doğru ateş ediliyordu. Halk da Komutanlığa doğru gidiyordu. Araçtaki rütbeliler de 'Yaklaşmayın, gelmeyin.' diye halka doğru ateş ettiler."

Sanık Üzeyir B, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Davanın görülmesine yarın devam edilecek.