Öğretmenlerin hakkını çaldı

Yalova'da sahibi ve müdürü olduğu Özel Tam Dershanesi'nde görevli 8 öğretmeni sigortasız çalıştıran CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye kesilen cezanın detaylarına SABAH ulaştı.









Sosyal Sigortalar Kurumu Yalova Sigorta Müdürlüğü'nün açtığı davada mahkemenin İnce'yi dershanede görevli öğretmenlerin sigortasız çalıştırıldığı için 37 bin 500 TL, sigortasız işçi bulunması nedeniyle 10 bin 700 TL, dershanede defter ve kayıt geçersizliği gerekçesiyle 12 bin 700 idari para cezasına çarptırdığı tespit edildi. İnce, idari para cezasının iptali için iki defa SSK Yalova Sigorta Müdürlüğü'ne dava açmıştı ancak mahkeme cezanın haklı olduğuna hükmetti.





HER YERDEN KAÇIRDI

SSK'nın 18 Ocak 2002 tarihli raporuna göre; İnce, öğretmen ücretlerini kayıt dışı olması için elden ödeyerek usulsüzlük yaptı. SSK'ya ödenmesi gereken sigorta primleri gelir vergisi stopaj ve damga vergileri, vergi dairesine bildirilmedi ve ödenmedi.



Resmi kayıtlara göre, 23 Mart 1991'de kurulan dershanenin şu an Yalova Belediye Başkanı olan Vefa Salman'a devredildiği tespit edildi.