Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Öğretmenlerin hakkını çaldı

Öğretmenlerin hakkını çaldı

’nin, dershane sahibiyken sigortasız çalıştırdığı öğretmenler için 37 bin 500, işçiler için 10 bin 700, defter usulsüzlüğü nedeniyle de 12 bin 700 TL para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018
Öğretmenlerin hakkını çaldı

'da sahibi ve müdürü olduğu Özel Tam Dershanesi'nde görevli 8 öğretmeni sigortasız çalıştıran 'nin Cumhurbaşkanı adayı 'ye kesilen cezanın detaylarına SABAH ulaştı.




Sosyal Sigortalar Kurumu Yalova Sigorta Müdürlüğü'nün açtığı davada mahkemenin İnce'yi dershanede görevli öğretmenlerin sigortasız çalıştırıldığı için 37 bin 500 TL, sigortasız işçi bulunması nedeniyle 10 bin 700 TL, dershanede defter ve kayıt geçersizliği gerekçesiyle 12 bin 700 idari para cezasına çarptırdığı tespit edildi. İnce, idari para cezasının iptali için iki defa SSK Yalova Sigorta Müdürlüğü'ne dava açmıştı ancak mahkeme cezanın haklı olduğuna hükmetti.



HER YERDEN KAÇIRDI
SSK'nın 18 Ocak 2002 tarihli raporuna göre; İnce, öğretmen ücretlerini kayıt dışı olması için elden ödeyerek usulsüzlük yaptı. SSK'ya ödenmesi gereken sigorta primleri gelir vergisi stopaj ve damga vergileri, vergi dairesine bildirilmedi ve ödenmedi.

Resmi kayıtlara göre, 23 Mart 1991'de kurulan dershanenin şu an Yalova Belediye Başkanı olan 'a devredildiği tespit edildi.

Yalan makinesi Muharrem İnce

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenlerin hakkını çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN