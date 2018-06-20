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Son dakika: ’ye destek için 'nden istifa etti

Son dakika haberi: Seçime günler kala 'nde istifa depremi... Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanı Ramazan Güldü, ’ye destek vermek için partisinden istifa etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 21:26
Son dakika: AK Parti’ye destek için Saadet Partisi'nden istifa etti

Yaklaşık 1 ay önce Sincik ilçe Başkanlığı görevine getirilen Ramazan Güldü, yaptığı yazılı açıklama ile başkanlık görevinden istifa ettiğini belirtti. Ramazan Güldü yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır siyasetin içindeyim.

?"SP'YE VERİLEN HER OY CHP'YE SAYILACAK"

'nin kuruluşundan itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak ülkemize ve davamıza hizmet etmeye çalıştım. Ülkemizin içinden geçtiği hassas durum, Seçim ittifakı nedeniyle Saadet Partisi'ne verilen her oyun Cumhuriyet Halk Partisi'ne sayılacağı bilinciyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevdamız AK Parti'yi yalnız bırakmama adına 30 Mayıs 2018 tarihinde Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından şahsıma verilen Saadet Partisi Sincik İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AK Parti’ye destek için Saadet Partisi'nden istifa etti
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