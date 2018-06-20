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'' dünyada 3,5 milyon ile en fazla kabul eden ülke''

Birleşmiş Milletler ler Yüksek Komiserliği () Orta Avrupa Bölgesel Temsilci Yardımcısı Jon Hoisaeter, 'nin, dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülke olduğunu söyledi. Hoisaeter, programda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 2017 yılı sonunda 68 milyondan fazla mültecinin yaşadığını kaydetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2018 19:52
''Türkiye dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülke''

Orta Avrupa Bölgesel Temsilciliği, 20 Haziran Dünya ler Günü dolayısıyla 'ın başkenti Budapeşte'de program düzenledi.

BMMYK Orta Avrupa Bölgesel Temsilci Yardımcısı Jon Hoisaeter, programda yaptığı konuşmada, dünya genelinde 2017 yılı sonunda 68 milyondan fazla mültecinin yaşadığını kaydetti.

Dünyada en fazla mülteci kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'da Avrupa'dan sadece 'nın 970 bin 400 rakamıyla yer aldığını ifade eden Hoisaeter, ", dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülkedir." dedi.

SAVAŞTAN KAÇAN MÜLTECİ ÇİFTİN...

Programda ayrıca Pakistanlı yazar Mohsin Hamid'in savaştan kaçan mülteci çiftin hayatını konu alan ve BMMYK'nin desteğiyle Macarcaya çevirisi yapılan ''Exit West'' isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte'deki çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programda ayrıca mültecilerin yaşamını konu edinen fotoğraf sergisi açıldı.

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''Türkiye dünyada 3,5 milyon ile en fazla mülteci kabul eden ülke''
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