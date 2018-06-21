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2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

Türk ordusu başta Kandil ve olmak üzere 'ya büyük darbeler indirmeye devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son 2 ay içerisinde öldürülen teröristlerin hepsi arananlar listesinde yer alıyordu.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 16:44
2 ayda öldürülen teröristlerin listesi

'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

LİSTEDEKİ 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde son 2 ayda kırmızı, gri ve yeşil listede adı bulunan 60 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Darbeci hainlerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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2 ayda öldürülen teröristlerin listesi
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