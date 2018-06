Başbakan A Haber'de konuşuyor - Canlı

24 Haziran seçimleri çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Başbakan Binali şunları söyledi;

"24 Haziran seçimleri Türkiye'nin geleceğindeki en önemli seçimlerdir. Bu konuda ülke olarak büyük heyecanla bekliyoruz. Bu seçimden de büyük bir zaferle çıkmayı hedefliyoruz."

"İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle, ideolojik duruş gösteriyor. İzmir sürekli özgürlüğü ve demokrasiyi öne çıkaran bir şehrimizdir. AK Parti İzmir'de her seçimde oyunu artırdı, durumu çok iyi görüyorum. Yüzde 17 ile başladık yüzde 37'ye kadar çıktık. Gençlerin en büyük endişesi, işsizlik meselesi. Biz bu konuda daha fazla iş imkanı üretecek projelere kafa yoruyoruz. Dünyada var olan bir sorun bu aslında gençlerin işsizlik meselesi. Ama biz AK Parti hükümeti olarak yeni dönemde gençlerin sorunlarını her zaman önümüzde tutacağız. Mesela gençlerin iş kurması için ilk 3 yıl vergi almayacağız dedik. Daha birçok buna benzer teşvikler getiriyoruz."

SORU: YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI ADINA ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI. SİZCE SEÇMENDEKİ TABLO NEDİR? BU SEÇİMİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

"Ülkemizdeki her sorunları seçime uygulamak her zaman yanlıştır. Bugüne kadar birçok seçim yapıldı ve hayat bir şekilde devam ediyor. Bu seçimleri bitirelim de önümüzü görelim diyenler var. Bu maalesef yanlış bir algı. Böyle bir ortam yaratılmaması gerekiyor. Vatandaş bir an önce seçim olsun sonrasına bakalım diyor. Dış küresel yatırımcalar da."

EKONOMİDEKİ MANİPÜLASYONLAR

"Özellikle seçim tarihinin belli olmasından sonra Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların, aşırı bir gayret içerisine girdiklerini gördük. Bu çok anlamlı ve manidar. Şimdi değerlendirme kuruluşları Türkiye'yi gözleme aldı. Bir kafa karışıklıklarına sebep oldular. Bunlar normal şeyler değil. Türkiye'yi açık darbe ile alaşağı edemediler. Terör örgütlerini aracılığıyla Türkiye'yi dize getiremediler. Son olarak ekonomi üzerinden vuralım dediler ama onda da başarılı olamadılar. Çünkü biz tedbirlerimizi almıştık. Vatandaşımız da bunun farkında. Ekonomimiz sağlam temellere dayanıyor. Bankacılık sisteminin temelleri sağlam."

