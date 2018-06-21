Beni linç edeceklerdi

Bursa
'da şehit annesi Ayşe Güngör
, geçtiğimiz pazartesi günü CHP
standındaki görevlilere, 'Teröristlerle nasıl el sıkışırsınız' sözleriyle tepki gösterince orada bulunanlar tarafından saldırıya uğradı. BROŞÜRLERİNİ ALMADI
27 yaşındaki oğlu er Mehmet Güngör'ü 2008'de Giresun
'da şehit veren anne Ayşe Güngör, Osmangazi ilçesi Merinos semti Orhangazi Parkı'nda CHP standına doğru giderek, "Teröristlerle el sıkıştınız, PKK'yı ziyaret ettiniz, Allahsızlar, oy istiyorsunuz," diyerek tepki gösterdi. Güngör'ün tepkisi sonrasında şehit annesine saldıran bir kadın ise diğer CHP'lilerle birlikte darp etmeye başladı. Saldırı sonrası AK Partili ve MHP
'li milletvekili adayları Güngör'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, Güngör yaşadıklarını anlattı. BİRLİKTE SALDIRDILAR
Ulucami'ye namaz kılmaya giderken, kendisine CHP çadırından afiş uzatıldığını, kendisinin de "Ne uzatıyorsunuz afişi almıyorum sizin Cumhurbaşkanı adayınız Edirne
'de PKK'yı ziyaret etti" diyerek tepki gösterdiğini belirten Güngör, "Bana tepki gösterdiler, ben de onlara tepki gösterdim. MHP'liler beni ayırdı. MHP olmasaydı onlar beni linç ediyordu. Üstüme saldırdılar kollarımı tırmaladılar. Şikâyetçi oldum. Sonra polisler ikna etti, ben de vazgeçtim" dedi. Güngör, "Benim CHP ile işim yok ama onlar bana afiş uzattı. Ben onun afişini almak zorunda değilim" diye konuştu.