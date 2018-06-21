Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri kapsamında bulunduğu İzmir
'de dün de yoğun programlarına devam etti. Yıldırım ilk olarak Bornova Spor Salonu'nda Özel Sporcular Federasyonu Jimnastik Şampiyonası'nın açılışına katıldı. Kaya Termal Hotel'de muhtarlarla öğle yemeğinde buluşan Yıldırım, İzmir Balkan Dernekleri ile biraraya geldi. AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, parti otobüsünden vatandaşlara seslendi. Buca'da da miting düzenleyen Yıldırım akşam ise CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım özetle şunları söyledi:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin aydınlık yarınlarına 100. yıl hedefleri için canla başla, kararlılıkla bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.
HDP'nin iradesi terör örgütünün elinde. Türkiye
'de Kürt sorunu yok, Türkiye'nin sorunu PKK'dır.
Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Güvenlik unsurlarımız temizlik yapa yapa daha derinliğe doğru faaliyetlerini sürdürüyor.
Kandil'i başlarına yakacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. Tek terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. (Kandil'de lider kadrodan vurulanların olduğu) Bu yönde haberler geliyor ama şu anda teyit edilmiş bir bilgi yok.
Her şeye rağmen Menbiç işi olumlu bir adımdır. ABD ile işleri görüşerek, konuşarak çözmekten yanayız. İlişkilerimizi bozmaktan yana değiliz. BİR OYUN PLANLANIYOR Cumhur İttifakı
bu milletin ta kendisidir. Cumhur İttifakı bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. Muhalefet adaylarının hiç terörden, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü el altından iş birliği yapıyorlar.
Türkiye'nin etrafında bir plan kuruluyor, bir oyun planlanıyor. Oyun şudur; Türkiye'yi bölgede güçsüzleştirmek, Recep Tayyip Erdoğan
'ı iktidardan indirmek. İçeride, dışarıda söz birliği yapmışlar.
FETÖ'den mağdur olanlara fazla izin vermememiz lazım.
Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adayı olarak bu vaatleri veriyorsa, bir yandan da 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorsa, bunları yapma şansı yok. Ya parlamenter sisteme dönme iddiası yanlış, ya da bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleşme şansı yok.
Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında herhangi bir sıkıntı yok.
Yoğun programına İzmir'de devam eden Başbakan, Bornova Spor Salonu'nda Özel Sporcular Federasyonu Jimnastik Şampiyonası'nın açılışına katıldı, muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. İzmir Balkan Dernekleri ile toplantıda buluşan Yıldırım Buca'da da halka hitap etti.
Başbakan Yıldırım, Balçova ilçesindeki İnciraltı mevkisinde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Daha sonra da seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerle birlikte tekneye binip seçim şarkısı eşliğinde deniz turu yaptı. HEPSİNİN ORTAK HEDEFİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Kaya Termal Hotel'de muhtarlarla öğle yemeğinde bir araya gelen Yıldırım, adayların ortak hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu belirtti. Yıldırım, "Hepsinin ortak söylemi muhalefet adaylarının Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun. Bu tesadüf mü? Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor. Niye? Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor. Onun için rahatsız oluyorlar. 'Bizim Türkiye ile problemimiz yok, bizim problemimiz Erdoğan' diyorlar. Bizim adaylar da bunu söylüyor. Ne kadar tesadüf. Onlara inat milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz sayın muhtarlarım" dedi. BOŞA UĞRAŞIYORLAR
'Yapılan
projeleri durduracağız' diyorlar. 'Külliye'yi yıkacağız, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, hızlı trene ne lüzum var' diyorlar. (...) Bakın ne yaparsa yapsınlar boşa uğraşıyorlar. Bu millet yapılanları biliyor, bu yapılanlara da kimsenin dokunmasına izin vermez. Onlar istediği kadar söylesin.