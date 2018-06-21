Bugün engellenmek istenen ne varsa geçmişte de engellenmişti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin ilk teknoparkını ve birçok büyük teknolojik atılımın hayalini kuruyordu. Ama hayalleri yarım kaldı, engellendi. Geçmişten ders alan AK Parti döneminde, teknopark sayısı 5'ten 77'ye çıktı. 48 bin kişiye istihdam, 40 bin girişimciye ve 4 bin 916 şirkete destek sağlandı. 1129 AR-GE ve tasarım merkezi kuruldu.

Geçmişte Turgut Özal ve bu ülke için kurduğu hayaller engellendi

ADNAN MENDERES ENGELLENDİ



Kalkınmanın milli teknolojiyle olacağına inanan merhum Adnan Menderes teknik üniversitelerin kurulmasına öncülük etti. Daha büyük hayalleri yarım kaldı, engellendi. Geçmişten ders akan AK Parti döneminde milli teknoloji hamlesi yapıldı. Bilişim sektöründe 7 milyar olan AR-GE yatırımları 11 milyar TL'ye çıktı. AR-GE personeli sayısı 137 bine yükseldi. Şimdi, Haliç Tershanesi'nde dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri kuruluyor.

Teknik üniversitelere öncülük eden Adnan Menderes'in daha büyük hayalleri engellendi

VECİHİ HÜRKUŞ ENGELLENDİ



"Milli havacılığımız adına ümitlerimiz hâlâ Türk'ten gayrı milletlerin endüstrilerine bağlıdır. Bizde ise her başarılı enerjiyi yıkmak ve parçalamak sanki teamül nevinden bir illettir bu yurtta." diyen Vecihi Hürkuş engellendi. Bugün 60 adet İnsansız Hava Aracımız, 35 ATAK helikopterimiz ve HÜRKUŞ uçaklarımız semalarda.

Vecihi Hürkuş engellendi

NURİ DEMİRAĞ ENGELLENDİ



Nuri Demirağ, 1934'te Boğaz'a köprü yapmak istedi, engellendi. 1938'de Türk Hava Kurumu için ürettiği 65 uçağın siparişi son anda iptal edildi, batırıldı. Radyo istasyonu kurmak istedi, izin verilmedi. Bugün ilk Milli Haberleşme Uydu Projesi başladı, akıllı milli ağ alt yapısı kuruldu.

Haberleşme ve havacılıkta öncü olmak isteyen Nuri Demirağ engellendi

NURİ KILLIGİL ENGELLENDİ



Milli savunma sanayinin temellerini atan Nuri Kıllıgil kendi fabrikasında yanarak can verdi. Ölümüyle ilgili itfaiye ve adli tıp raporları yok edildi.

Nuri Kıllıgil engellendi