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'da 'ne şok

leri için 'nin başını çektiği millet ittfakının içinde yer alan seçmenlerinin partililerin tepkisini çekmişti. Hatta teröristlere destek verenlerle aynı safta yer aldığı için Saadet Partisi'nden istifa edenler bile oldu. Bu kez istifa haberi gelmedi ama tepki vardı. O tepki kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 16:54
Bursa'da Saadet Partisi'ne şok

leri için 'nin başını çektiği millet ittfakının içinde yer alan seçmenlerinin partililerin tepkisini çekmişti. Hatta teröristlere destek verenlerle aynı safta yer aldığı için Saadet Partisi'nden istifa edenler bile oldu.

Necmettin Erbakan'ın eski öğrencisi Saadet Partisi'ne ateş püskürdü

Bu kez istifa haberi glemedi ama tepki vardı. 'da merhum 'ın öğrencisi olduğunu iddia eden yaşlı bir adam Saadet Partisi'ne ateş püskürdü. Yaşlı adam, "Ben Erbakan hocanın öğrencisiyim. Ben 'lı ile bir değilim, ile bir değilim.Utanmadan sıkılmadan bunların arkasından gidiyorsunuz. Yazıklar olsun size." diyerek büyük tepki gösterdi. Temel Karamollaoğlu'na sert terör tepkisi gösteren yaşlı adama çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. İşte o anlar.

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Bursa'da Saadet Partisi'ne şok
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