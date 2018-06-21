Bursa'da Saadet Partisi'ne şok

24 Haziran seçimleri için CHP'nin başını çektiği millet ittfakının içinde yer alan Saadet Partisi seçmenlerinin partililerin tepkisini çekmişti. Hatta teröristlere destek verenlerle aynı safta yer aldığı için Saadet Partisi'nden istifa edenler bile oldu.

Necmettin Erbakan'ın eski öğrencisi Saadet Partisi'ne ateş püskürdü

Bu kez istifa haberi glemedi ama tepki vardı. Bursa'da merhum Necmettin Erbakan'ın öğrencisi olduğunu iddia eden yaşlı bir adam Saadet Partisi'ne ateş püskürdü. Yaşlı adam, "Ben Erbakan hocanın öğrencisiyim. Ben PKK'lı ile bir değilim, FETÖ ile bir değilim.Utanmadan sıkılmadan bunların arkasından gidiyorsunuz. Yazıklar olsun size." diyerek büyük tepki gösterdi. Temel Karamollaoğlu'na sert terör tepkisi gösteren yaşlı adama çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek verdi. İşte o anlar.