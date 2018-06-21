Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerin türkülerine eşlik etti

Bu akşam Mardin'de mahşeri bir kalabalık ile mitingini gerçekleştiren Erdoğan bir de türkü sürprizi yaptı..

Bir yandan türkülere eşlik eden Erdoğan, bir yandan da alkışlayarak ritim tuttu. Erdoğan ve gençler, "gönül dağı" ve "yola çıktım Mardin'e" adlı türküleri seslendirdiler..

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle eşlik etti

Mardin mitinginin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim özel radyo programını Mardin Valiliğinde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'den ayrılmadan önce havaalanı güzergâhında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gençlerin astığı "Tayyip amca çaya bekleriz" pankartına kayıtsız kalamadı. Görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından Mardinli gençlere kazandırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu. Mardinli gençlerle bir araya gelen Erdoğan, merkezin içinde yapılan kursları ve çalışmaları inceledi, gençlerden bilgi aldı. Gençlerle masa tenisi de oynayan Erdoğan, Dombra şarkısını dinledi. Gençlerin resim çektirme talebini de geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafının ardından özel uçağı ile Mardin'den ayrıldı.