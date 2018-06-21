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Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi

, A Haber spikerleri Salih Nayman ve Banu El moderatörlüğünde atv, a Haber, a News ve a Haber Radyo ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. İlk kez canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları anlattı.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 00:52
Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayını "Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. in ayrıntılarını anlatan tanıtım filmi ilk kez A Haber ve atv ekranlarında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, detaylı bir şekilde yeni sistemi anlattı. Erdoğan "Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmaların bazı bölümlerini istediğimiz düzeyde hayata geçiremedik. Çözüm üreten devlet, sorun çözen devler olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni sistem ile bürokrasiyi azaltacağız, daha hızlı sonuç alacağız. Kendi tarihimizi ve dünyadaki modelleri inceledik." dedi.

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Erdoğan canlı yayında açıkladı! İşte yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi
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