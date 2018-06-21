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Etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest bırakıldılar

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 19:27
Etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest bırakıldılar

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında , , , , ve 'da yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısının da bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İTİRAFÇI OLDULAR

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak oldukları öğrenildi.

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