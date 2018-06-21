Etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest bırakıldılar

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas ve Afyonkarahisar'da yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısının da bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İTİRAFÇI OLDULAR

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.