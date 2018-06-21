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Geçici belgesi ile oy kullanılabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 11:24
Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilecek

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kartlarını kaybeden vatandaşların seçim gününde mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ VERİLECEK

Kurum tarafından, kimlik kartını kaybeden seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanabilmelerini temin için "geçici kimlik belgesi" verilecek.

Kimlik kartını kaybeden ve nüfus müdürlüklerine başvuru yapan vatandaşlar, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kağıt bedelini başvuru sırasında ilgili banka ve vergi dairelerine yatıramamaları durumunda da işlem yaptırabilecek.

Ödeme yapmayanların başvuruları iptal edilecek

Başvuruda bulunan vatandaşların, 24 Haziran'dan sonraki ilk mesai gününde değerli kağıt bedeli ödemelerini yapması gerekecek, aksi halde başvuruları iptal edilecek.

Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla da nüfus müdürlükleri 30 Haziran 2018-1 Temmuz'da açık olacak.

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Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilecek
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