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'lilerden

'ın ilçesinde, çalışması sırasında 'li bir grup taşla saldırdı, 2 partili yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 23:43
HDP'lilerden AK Partililere taşlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Uzuntekne mahallesinde çalışması yapan, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, 'li bir grubun sına uğradı. Olayda Metin ve yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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"BUNLARIN DEMOKRASİ DEDİKLERİ ŞEY BUYSA..."

İlçe Başkanı Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını belirterek, "Parti çalışanlarımız, HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradı. İki arkadaşımız yaralandı. Olayı kınıyoruz. Demokrasi için yarışıyoruz. Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz." diye konuştu.

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HDP'lilerden AK Partililere taşlı saldırı
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