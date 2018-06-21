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’nin Kandil tarafından yönetildiğini ne çabuk unutuyorsunuz?”

Aktuel yazarı bugünkü yazısında ’nin milletvekili aday listelerinin Kandil tarafından hazırlandığı gerçeğini bir kez daha seçmene hatırlattı. Öcalan ile HDP’li yöneticilerin diyaloglarına da yer veren İdris Kardaş’ın yazısı şu çarpıcı cümlelerle son buluyor: “Yine aynı hatayı yapıp sivil alanı güçlendiriyor algısıyla HDP'ye oy vermek, 'nin geleceğinin yanında en başta Kürtlere ve bölgeye zarar verecektir. HDP'ye oy verirseniz bu yapısal ilişkiyi ve bu illüzyonu kabul etmiş olur, ile yapısal ve hiyerarşik ilişkisi olmayan ve şiddetsiz bir siyasi zemin için siyaset yapacak siyasetlerin ortaya çıkmasını engellemiş olursunuz.”

Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 09:56
“HDP’nin Kandil tarafından yönetildiğini ne çabuk unutuyorsunuz?”

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

: Hayır. Parti Meclisi'nde ya da MYK'da belirlenmedi.

Bu diyalog İmralı'da geçen görüşmelerden bir bölüm. Avrupa'da bir yayınevi tarafından basılan İmralı notlarını kapsayan bir kitaptan alıntı.

Yukarıda kurulan diyalog; 'nin tarafından yönetildiğini, adaylarının PKK tarafından belirlendiğini, stratejilerinin PKK tarafından ortaya konulduğunu, HDP'lilerin ise sadece verilen emirleri yerine getirmek üzere siyaset alanına sızdırılan öğeler olduğunu gösteren en net belge özelliğini taşımaktadır. Bu yazı ile muradım, PKK ile HDP'nin ilişkili olduğunu anlatmaktan ziyade, bu ilişkinin gönüllü ve alt üst ilişkisi şeklinde geliştiğini açıklamaya çalışmaktır.

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