“HDP’nin Kandil tarafından yönetildiğini ne çabuk unutuyorsunuz?”

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

Pervin Buldan: Hayır. Parti Meclisi'nde ya da MYK'da belirlenmedi.

Bu diyalog İmralı'da geçen görüşmelerden bir bölüm. Avrupa'da bir yayınevi tarafından basılan İmralı notlarını kapsayan bir kitaptan alıntı.

Yukarıda kurulan diyalog; HDP'nin PKK tarafından yönetildiğini, adaylarının PKK tarafından belirlendiğini, stratejilerinin PKK tarafından ortaya konulduğunu, HDP'lilerin ise sadece verilen emirleri yerine getirmek üzere siyaset alanına sızdırılan öğeler olduğunu gösteren en net belge özelliğini taşımaktadır. Bu yazı ile muradım, PKK ile HDP'nin ilişkili olduğunu anlatmaktan ziyade, bu ilişkinin gönüllü ve alt üst ilişkisi şeklinde geliştiğini açıklamaya çalışmaktır.

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