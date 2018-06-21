İlk F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim ediliyor

Türkiye'nin, program ortağı olduğu F-35 projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatını Teksas Eyaleti'ndeki Fort Worth kentinde yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören ile alıyor.





Teslimatı yapılan uçakların Türkiye'ye teslimatı daha sonra geçekleşecek. F-16'ya göre daha yüksek itici güce sahip olan ve ileri düzeyde geliştirilmiş F-35'ler, teslimatın ardından ABD'de kalmaya devam edecek.







60 GÜN İÇİNDE RAPOR HAZIRLAYACAK

Uçağın teslim edilmemesi için bir süredir Amerikan Senatosu'da bazı Senatörler girişimlerde bulunmuştu. Savunma Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi alması nedeniyle F-35 teslimatı için çekinceler eklendi. Konuyla ilgili olarak Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı 60 gün içinde rapor hazırlayacak.





Türkiye ile 2 değil 100 uçak anlaşması yapılmıştı. Uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

F-35 geliştirme programına 9 ülke ortak. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç ile birlikte Türkiye'de ortaklar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden Kanada, Danimarka ve Türkiye haricindekiler uçakları teslim almaya başladı. Bu 9 ülke arasında yer almayan Japonya, Güney Kore ve İsrail'de yabancı askeri satışlar kapsamında jetlerden teslim aldı.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Senatosu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına karşın, iki adet F-35 savaş uçağı bugün Teksas eyaletine bağlı Fort Worth kentinde düzenlecek bir törenle Türkiye'ye teslim ediliyor. Tören Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk uçuşunu yapan ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 18-0001 kuyruk numaralı uçak, Türkiye'ye teslim edilecek.







TÜRK PİLOTLAR EĞİTİMLERE BAŞLAYACAK

Teslimlerin ardından uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne götürülecek. Daha önceden üsse giden Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri uçuş eğitimlerine başlayarak uçaklarla ilgili tüm bilgi ve donanıma sahip olacak.





'SAĞLIKLI İLİŞKİ YÜRÜTEMEYİZ'

Teslim öncesinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''F-35 konusunda da parlamento da girişimler oldu. 21'inde 2 F-35 bize teslim edilecek. Bu yönde de girişimler var ama biz böyle sağlıklı ilişki yürütemeyiz. Gelin oturalım konuşalım Münbiç'te olduğu gibi. Türkiye önemli bir müttefik, Türkiye NATO'yu riske atacak hiçbir oluşumun içinde olmaz. Bunu bahane ederek yaptırım testleri içinde olmasınlar.'' diye konuştu.