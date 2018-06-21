İnce’nin rezaletini Kılıçdaroğlu mu servis etti?

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP'nin reklam kampanyasında "Geliyoruz" yazılı o afişlerde sadece Kılıçdaroğlu var. Yanında yöresinde bit kadar da olsa Muharrem İnce yok.





KILIÇDAROĞLU NEREYE YÜRÜYOR?

Söz konusu afişinin yanında dönen bir de video var. Yakasında CHP rozeti, yüzüne kondurulmuş ciddiyet ifadesi, burnu ve gözlüğüyle barışık bıyıklarıyla bildiğiniz Kılıçdaroğlu yürüyor.

Forrest Gump çakması gibi. Lakin, Tom Hanks hesapsız yürüyordu. Peşinden gidenler, yürüyüşüne anlam yüklemişlerdi. Reklam filmine baktım tam tersi sanki.

Kılıçdaroğlu amaçlı da, peşinden yürüyenler amaçsız gibi. "Ulan bu adamın peşine düştükama nereye gidiyoruz belli değil" dercesine...

Daha önce de bu köşecikte sormuştum; "Geliyoruz" diyorsun, iyi güzel de, nereye?

Söylemiyor!

NEDEN ADAY OLMADIĞINI AÇIKLAYAMADI

Kendisi için "Geliyoruz" demiş olsa, malumunuz, cumhurbaşkanı adayı olmadı. (Bir tek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı partisinin genel başkanı değil.)

Başbakan olmak için "Geliyoruz" demiş olsa, yeni sistemde başbakanlık yok.

Muharrem İnce için "Geliyoruz" demiş olsa...

"Gel Bakalım Muharrem" dediğinde, CHP rozetini İnce'nin yakasından söküp almış, İnce de "partisiz cumhurbaşkanı olacağım" demişti.

Başka bir şeye "Geliyoruz" diyor ama acaba neye?

İNCE'NİN ŞİİR KİTABINI KILIÇDAROĞLU MU SERVİS ETTİ?

Bilmiyoruz.

Bizim bildiğimiz şudur: Muharrem İnce'yi aday göstermekle CHP Genel Başkanlığı'nı garantiye almış oldu.

Diyecek ki: "Sen değil miydin bana Erdoğan'a yenildin çekil git diyen; aha sen de yenildin, yallah."

Aldığım duyumlara göre İnce'nin o rezil "şiirimsi" kitabını da Kemal Bey servis etmiş.

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