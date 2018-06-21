Jandarma İsthbarat müdürüne FETÖ tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı öğrenilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı İskender Çindemir bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli olarak ifadesi alınan Yüzbaşı Çindemir, 'Silahlı terör örgütüne üye olma'suçlaması kapsamında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çindemir'in FETÖ imamları tarafından görev yaptığı illerde ardışık veya olmayan şekilde arandığı iddia edildi.

Hakimlikte sorgusu yapılan İskender Çindemir, atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha önce de Silivri Jandarma İlçe Komutanı Mustafa Yoldaş da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.