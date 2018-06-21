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Jandarma İsthbarat müdürüne tutuklaması

/’nin ’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu iddia edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 21:11
Jandarma İsthbarat müdürüne FETÖ tutuklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da yeni bir gelişme yaşandı.

/'nin mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı öğrenilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli olarak ifadesi alınan Yüzbaşı Çindemir, 'Silahlı terör örgütüne üye olma'suçlaması kapsamında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çindemir'in FETÖ imamları tarafından görev yaptığı illerde ardışık veya olmayan şekilde arandığı iddia edildi.

Hakimlikte sorgusu yapılan İskender Çindemir, atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Daha önce de Silivri Jandarma İlçe Komutanı Mustafa Yoldaş da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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Jandarma İsthbarat müdürüne FETÖ tutuklaması
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