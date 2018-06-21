Meral Akşener'e bir şok daha! 80 kişi daha İYİ Parti'den...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e darbe üstüne darbe. Hemen her gün son dakikaistifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. En son istifaların yaşandığı Kocaeli'de İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı başta olmak üzere İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen 80 gence rozetlerini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık taktı.
Giriş Tarihi: 21.6.2018 11:26Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 11:33
İYİ Parti'ye bir şok daha! Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meral Akşener'in partisinden istifa eden 80 kişi'ye Başbakan yardımcısı Fikri Işık rozetlerini taktı.