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'e bir şok daha! 80 kişi daha 'den...

Genel Başkanı 'e darbe üstüne darbe. Hemen her gün ların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. En son istifaların yaşandığı Kocaeli'de İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı başta olmak üzere İYİ Parti'den 'ye geçen 80 gence rozetlerini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık taktı.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 11:33
Meral Akşener'e bir şok daha! 80 kişi daha İYİ Parti'den...

'ye bir şok daha! Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'in partisinden eden 80 kişi'ye Başbakan yardımcısı Fikri Işık rozetlerini taktı.

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Meral Akşener'e bir şok daha! 80 kişi daha İYİ Parti'den...
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