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lideri Bahçeli: Bu defa ki ler başka

Genel Başkanı : "Bu defa ki ler başkadır. Bu seferki seçimler, ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 18:47
MHP lideri Bahçeli: Bu defa ki seçimler başka

Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır.

, Cumhur İttifakı'nın başarması amacıyla imkanları nispetinde çalışmakta, demokratik tutumunu ve milli duruşunu Türkiye'nin her çevresine samimiyetle taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır. 24 Haziran'da MHP muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır.

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MHP lideri Bahçeli: Bu defa ki seçimler başka
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