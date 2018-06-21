Muhalefet ittifakı başka ülkelere hizmet ediyor

FETÖ
'cü hainlerin darbe girişimi sırasında 17 yaşındaki yavrusu Mahir Ayabak'ı yitiren şehit babası Zahir Ayabak bu yıl da Babalar Günü
'nü oğluna olan özlemle geçirdi. Oğlunun acısını yüreğinde taşıyan Zahir Ayabak, "Tek tesellimiz vatanımızı ayakta görmek" dedi.
Babalar Günü'nü iki yıldır oğlunun hasretiyle geçirdiğini belirten Ayabak, SABAH'a konuştu. Evladının acısını yüreğinde taşıyan şehit babası şunları söyledi: "Bayramın 3'üncü günü Babalar Günü'ydü. Ama o günü hiç yaşayamadım. Bizi teselli eden tek şey vatanımız. Çünkü vatanım ayakta. Tüm dileğimiz vatanımıza, birlik beraberlikle devletimize ve Cumhurbaşkanımız'a sahip çıkmak, onu yalnız bırakmamak. O bizi teselli ediyor. Yabancı ülkelere karşı ne olursa olsun, birlik beraberlik içinde güçlü kalmak zorunda kalmak en çok istediğim şey. Ülkemize hainlik düşünen insanlara karşı da inşallah 24 HAntalya
da bunu göstereceğiz. Gücümüzü gösterdiğimizde de daha ileri gideceğiz. Vatanımıza sahip çıkalım, Cumhurbaşkanımızın arkasında duralım." HALKA HİZMET ETMİYORLAR Millet İttifakı
'nı oluşturan partileri eleştiren Zahir Ayabak, "Sözde millet ittifakını oluşturan partiler bizden değil, başka bir ülkenin ittifakı. Nerede bir terör örgütü var onlarla beraberler. Halka ve bize hizmet etmiyorlar. Daha iyi, daha güçlü ülke olmamız için "Cumhur İttifakı" diyorum. Allah, Cumhurbaşkanımız'ı başımızdan eksik etmesin" dedi. 'ACIMIZ DA GURURUMUZ DA ÇOK' 15 Temmuz
2016'da gerçekleşen alçak darbe girişimini babasından haber alan 17 yaşındaki Mahir, vatan ve demokrasi için, garsonluk yaptığı pastaneden 23.30 sıralarında çıkarak Atatürk Havalimanı
'na koştu. Babası ona, "Çıkarsan, dikkat et" demişti. Arkadaşları ile buluşup, kalkışma için ayaklanan halkın toplandığı havalimanı pistine girdi. Darbeci askerlere karşı savunmaya geçen Ayabak ve diğer siviller, FETÖ'cü hainlerce 3 kez ateşe tutuldu. Oğluna ulaşamayan baba Zahir Ayabak, Antalya'dan oğlunun yanına gitmek için yola çıktı. Üçüncü saldırıda vurulan Mahir, son nefesini şehadet parmağını kaldırıp şehadet getirerek verdi. Atatürk Havalimanı'nda ilk şehit düşenler arasında yer alan Mahir, 15 Temmuz destanının en küçük şehitlerinden biri oldu. 17'SİNDE VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ ATATÜRK
Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin davada söz sırası şehit yakınları ve gazilere geldiğinde şehit Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, darbeci hainlere "Oğlum kalleşçe, arkadan vurularak şehit edildi. Onlar hayatımı, tutunacak dalımı, her şeyimi elimden aldılar. Şikayetçim" demişti.