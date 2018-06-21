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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Şehit Piyade ’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen Genel Başkanı ’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:50
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

'nin ilçesinde 'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli (25) için memleketi 'da cenaze töreni düzenlendi.

CHP ÇELENGİNİ PARÇALADILAR

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen Genel Başkanı 'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.


"ÇİÇEĞİNİZİ ŞEHİDE DEĞİL DEMİRTAŞ'A GÖNDERİN"

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki 'a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın." diyerek tepki gösterdiler.






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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı
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