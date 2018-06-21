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Son dakika: Erdoğan'ın uçağı Gaziantep'ten hareket etti

'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Giriş Tarihi: 21.6.2018 19:28 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 19:41
Son dakika: Erdoğan'ın uçağı Gaziantep'ten hareket etti

Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklarda tamamlandı. Yapılan son hazırlıklar ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor. Asfaltlama araçlarının adeta karınca gibi çalıştığı havalimanında ayrıca Ana terminal binasının da çatı kaplam işlemlerininde bittiği ince işçiliği kaldığı gözüküyor.

DÜNYA'NIN EN BÜYÜĞÜ ÜNVANI

Pistlerin çizgileri çekilerek son düzeltmeleri de yapılmaya devam ediyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Cumhurbaşkanı havalimanına ilk kez inecek uçağın içinde yer alması bekleniyor. Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350'den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle 'dünyanın en büyüğü' unvanını kazanmış olacak. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirtildi.

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Son dakika: Erdoğan'ın uçağı Gaziantep'ten hareket etti
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