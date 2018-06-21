Son Dakika: Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 11 kişi gözaltında

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINDAN ŞAHISLARIN EV VE İŞ YERLERİNDEN ÇIKANLAR

?Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka 7,62 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 704 adet fişek, 1 adet SIG SG-542 marka 5,56 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 adet fişek, 1 adet Walter marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi.