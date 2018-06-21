Son Dakika: Sözde "barış çadırı"yla PKK'ya eleman ve erzak gönderilmiş

Van'ın Çatak Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, DBP'li belediyenin bölgede kurduğu sözde "barış çadırı" aracılığıyla teröristlerin erzak ihtiyacını karşıladığı, örgüte eleman temin ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çatak Belediyesine yönelik terör soruşturmasını tamamladı. Aralarında eski DBP'li Belediye Başkanı Celalettin Bartu, HDP ilçe yöneticileri ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi hakkında hazırlanan ve Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesine göre dizayn edildiği, örgüte finans sağlandığı, imkanlarının örgüt talimatları doğrultusunda kullanıldığı, bölücü terör örgütü mensuplarıyla belediye yetkililerinin irtibat halinde olduğu, ailesinde örgüt mensubu bulunan kişileri "değer ailesi" kabul edip belediyede çalışmaları için iş imkanı sağlandığı, Tako Yaylası'na stabilize yol yapılmasında aktif rol oynadığı iddialarıyla ilgili Çatak Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bölge halkının devletten koparılarak belediye imkanlarıyla açılan birimlere yönlendirildiği, bu yolla örgütsel yapının dinamik kılındığı kaydedilen iddianamede, yapılacak eylemlere yoğun destek ve katılım sağlanarak devleti bölgede yok saymak ve itibarsızlaştırmak adına girişimde bulunulduğu, terör örgütüne yeni katılımların sağlandığı ve sözde "barış çadırları" adı altında örgütün etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

"TERÖRİSTLER İHTİYAÇ LİSTESİNİ BELEDİYEYE ULAŞTIRIRDI"

"Değer ailesi" adı altında yakınları terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan birçok kişinin belediye bünyesinde işe alınmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, ölen teröristlerin taziye masraflarının da belediye tarafından karşılandığı belirtildi.

İddianamede, DBP'li belediyeler ve parti teşkilatlarınca kurulan sözde "barış" çadırlarının terör örgütü PKK'nın hedefi için halkı örgütlemesi, örgüte yeni eleman temini ve genel amacın yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulduğu vurgulandı.

Teröristlerin yönlendirmeleriyle belediyeye emsal değerinin üzerindeki fiyatlarla arsa alındığı kaydedilen iddianamede, terör örgütünün ihtiyaçlarının da belediye tarafından çadırlar aracılığıyla gönderildiği aktarıldı.

İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık, sözde "barış" çadırı olarak adlandırılan örgüte katılım sağlanan yerlere Bartu'nun talimatıyla erzakların götürüldüğünü, teröristlerin ihtiyaç listesi hazırlayarak belediyeye ulaştırdığını anlattı.

Gizli tanık ifadesinde, şunları kaydetti:

"Kurtay kod adlı örgüt mensubu halk arasından seçtiği kişilere ihtiyaç listesini verirdi ve bu ihtiyaç listesinin ulaştırılmasını söylerdi. 2015 yılı içerisinde Andiçen bölgesinde sözde 'barış' çadırı kuruldu. Bu çadıra da belediye yetkililerinin aktif bir şekilde yardım götürdüğünü ben bizzat gördüm. Çadır belediye işçileri tarafından kuruldu. Belediyenin, örgütün talimatı doğrultusunda temin ettiği kepçeyle, istenilen bölgede yol çalışması yaptığını bizzat gördüm. 'Şorej' kod adlı örgüt mensubu oldukça deneyimli ve bilgi sahibidir. Ben kendisinin yapılacak yol çalışmalarında örgüt için gerekli olan yerleri gösterir projeleri gördüm. Ve bu projeleri uygulamaları için kepçe operatörlerine talimat verdiğini gördüm."

"DBP'Lİ YÖNETİCİLER PKK'DAN ALDIKLARI TALİMATLARI BELEDİYEYE İLETİRDİ"

İddianamede ifadesi yer alan başka bir tanık da belediyede zabıta memuru olarak görev yaptığını, Kobani olayları sırasında belediyenin alınan bir kararla 100-200 lira arasında yardım topladığını anlattı.

Ayrıca kurban toplamak için de belediyenin talimat verdiğini ifade eden tanık, ilçede yapılan festivallerin masraflarını karşılamak amacıyla yine kendilerinden kart, davetiye karşılığında 50 lira toplandığını dile getirdi.

Sorej kod adlı teröristin sözde "barış çadırları"na geldiği zaman belediye ihaleleriyle ilgili bilgiler aldığını anlatan gizli tanık, şu bilgileri verdi:

"DBP'li yöneticiler Sorej'den gerekli talimatları alıp bu talimatları da belediye yetkililerine ulaştırıyordu. Sorej, parke taşı ihalesinde Çatak merkezde DBP'li yöneticinin amcasının ihaleyi alması yönünde talimat verdi. Celalettin Bartu bu talimata uyarak ihaleyi vermiştir. Bu dediklerim 2014 ve 2015 yıllarına aittir. Sorej ihalenin karşılığında da, Andiçen bölgesinde teröristler için yapılan sözde şehitliğin parkelerinin döşenmesi yönünde talimatı verdi ve adı geçen yerin parke işlemleri yapıldı."