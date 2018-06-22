Bursa'daki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Ali Y. ve Ali B. hazır bulundu.

YARGILANAN İSİMLER

Eski Bursa Jandarma Alay Komutanı albay Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Bilal D. ise duruşmaya gelmedi.

Bazı sanıklar adına suç vasfının Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinde yer aldığı şekilde "suçun işlenmesine yardım etme" şeklinde değişme ihtimaline binaen sanıklardan ek savunmaları alındı.

Talep ve beyanları dinlenen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraatlerini istedi.

Geçen duruşmadaki mütalaasını yineleyen iddia makamı, tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz Gündüz, Hakan Kutkan, Ali Çiğci, Kemal Şendur, Ertuğrul Yüksel, Murat Yıldırım, Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, İbrahim Çetin ve Duran Demir'in "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, sanıklara isnat edilen diğer suçların ise talep olunan cezanın maiyeti dolayısıyla hükme bağlanmamasını talep etti.

Mahkeme, kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı Servet Korkmaz'ın izinli olması sebebiyle, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.