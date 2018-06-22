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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan için başsağlığı

Cumhurbaşkanı , 'in 91 yaşında hayatını kaybeden kızı için ailesine başsağlığı diledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayat Karabekir Feyzioğlu için başsağlığı

Cumhurbaşkanı , Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 'in kızı 'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, müteveffanın kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, 91 yaşında hayata veda eden Hayat Karabekir Feyzioğlu'na Allah'tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.

Kazım Karabekir'in 77 yaşındaki kızı Timsal Hanım'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayat Karabekir Feyzioğlu için başsağlığı
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