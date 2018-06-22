Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan müjdeyi verdi!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kartal'a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz, İstanbul'a ne yapıldığını en iyi siz biliyorsunuz. İnanıyorum ki Kartal 24 Haziran'da bizi yalnız bırakmayacak. Biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal'ın hali neydi? Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldil. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Buraları bir ilçe haline getiren biziz, işte bizden sonra bu CHP zihniyeti burada, nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Kartal'daki bütün bu sahil düzenlemesini biz yaptık, biz. Benim Kartallı kardeşim şu sahillerde rahat gezsin diye biz yaptık. Kartal'a son 16 yılda 3 katrilyon yardım yaptık. Bu dediğim belediye hariç, biz belediyedeyken yaptıklarımızı saymıyorum.

"DÜN AHABER-ATV ORTAK YAYININI İZLEMİŞSİNİZDİR..."

İnşallah bu pazar farklı olacak. Dün Ahaber-ATV ortak yayınını izlemişsinizdir. Orada bir çok şeyi anlattık. Bu Bay Muharrem'in size bir faydası olabilir mi? Bakıyorsunuz devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Benim vatandaşım inanıyorum ki gereken dersi verecek.

TÜRKİYE'Yİ DÖRT TEMEL TAŞ ÜZERİNDEN YÜKSELTECEĞİZ

Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminde sizden aldığımız icazetle yola devam edeceğiz. Durmak yola devam. Mart 2019 yerel seçimlerde de gerek büyükşehir gerek Kartal'ı almamız lazım. Türkiye'yi dört temel taş üzerinden yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Peki bunları yükseltiyor muyuz? Eğitimde 280 bin derslik yaptık Türkiye'de. 580 bin öğretmen atadık. Sınıflarda artık kitaplarımızı ücretsiz olarak buluyoruz. Diyorlar ki ne yaptılar. Bunların hepsini biz yaptık. Benim sınıfımda 75 öğrenci 100'ün üzerinde olan sınıflar da vardı. Şimdi sınıflarda istisna durumlar hariç 32 öğrenci var.

İŞTE NASIL KÜFÜRLER ETTİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ, DİNLEDİNİZ DEĞİL Mİ?

Biz sizlerle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Sağlıkta çekilen durumları biliyorsunuz. Şimdi durum nasıl? Bay Kemal'in SSK Genel müdürü olduğu zaman çektirdiği sıkıntıları biliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim Kartalımızda devlet hastanemiz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Kartal'dan verdi

DEV BİR ŞEHİR HASTANESİ YAPILACAK

Şimdi bir de anadolu yakasına şehir hastanemizi yapıyoruz. Anadolu Yakası'nın sağlık sorunu kalmayacak. Şimdi ne diyorlar, biz neden şehir hastanesi yapıyoruz? O zaman neden geliyorsunuz? İşte nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz, dinlediniz değil mi?

Bizim bu dönem 2 önemli projemiz var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Kartal'a güzel millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi.

Kardeşlerim bunların terörle ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem ilk iş olarak Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti. Diğerleri ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı neden hapishanede duruyor? Bu partinin başka adayı yok muydu ya? Ben milletim seviyorum, milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecek. Allah yar ve yardımcımız olsun, geleceğimiz aydınlık olsun.

İLK İŞ OLARAK EDİRNE'DE DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Kardeşlerim bunların terörle ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem ilk iş olarak Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti. Diğerleri ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı neden hapishanede duruyor? Bu partinin başka adayı yok muydu ya? Ben milletim seviyorum, milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecek. Allah yar ve yardımcımız olsun, geleceğimiz aydınlık olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da önemli açıklamalarda bulundu