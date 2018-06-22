Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bay Muharrem üniversite ücretli diyor, ücretli değil üniversite öğrencisi 470 lira burs alıyor. Bizim iktidarımız yolsuzlukların iktidarı değil, Bay Kemal yolsuzluklara gömüldünüz. Bu yola çıkarken biz 4 temel direk üzerine ülkemizi yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adelet, emniyet. Bay Muharrem'in ses kayıtları düşmüş böyle bir ağız olur mu? Bundan Cumhurbaşkanı olmaz. Benim milletim edep adap noktasında bu değerlerin kıymetini bilir.

AVRASYA TÜNELİ 2016'DA AÇILDI, 23 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Biz bunlara neslini bil, ceddini bil, haddini bil diyoruz. Eğitimde 280 bin derslik yaptık. 580 bin öğretmen atadık. Marmaray'ın merkezi burası, 29 Ekim 2013'te açtık şuana kadar buradan 268 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli 2016'da açıldı, 23 milyon araç geçti. Bay Muharrem diyor ki köprü ücreti fazla, 3.köprünün parası fazla geliyorsa 1.köprüden geç, 2.köprüden geç, memnun değilsen sandalla geç. Bay Muharrem acaba Marmaray'dan, Avrasya'dan geçti mi? Bay Kemal geçti mi? Geçse bile gizli geçer. 79 senede 6100 km bölünmüş yol yapılmışken biz 16 yılda 20 bin km bölünmüş yol yaptık, nereden nereye geldik.

BAY MUHARREM BİZ KANDİL'İ BOMBALADIK

İçeride ve dışarıda PKK'ya gereken mücadeleyi veriyor muyuz? PKK ile mücadeleyi şimdi Kandil'de yapıyoruz. Bay Muharrem oraya girmek için ABD'den izin alman lazım diyor. Bay Muharrem biz Kandil'i bombaladık. Kandil'deki operasyonda PKK'nın üst düzey 35 militanını öldürdük. Bay Muharrem bizi kendisi gibi sanıyor, biz bugüne kadar beşer planında kimsenin karşısında eğilmedik. Sen fizik öğretmeni olsan ne yazar ya? Bir dershanede 10 tane öğretmenin primini bile ödemedin. Helal haram bilmeyenden bir şey olur mu?

BEN KÜRT KARDEŞLERİME SESLENİYORUM

Samandıra'daki askeri alana dev bir şehir hastanesi yapıyoruz. İstanbul'da şimdi millet bahçesi yapıyoruz. Aynı zamanda millet kıraathanesi yapıyoruz. Şimdi burada Çamlıca Camii yapılacak. Çamlıca Camii ile birlikte Türkiye dünyaya farklı bir mesaj verecek. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, bu HDP'nin oyununa gelmeyin, bunlar Kürtçüler. Bay Muharrem gitti Edirne'de Demirtaş'ı ziyaret etti. Bunlara Osmanlı tokadını vurun. Bizi parçalamak istediler biz bunlara fırsat vermedik. Bizi parçalayamayacaklar.