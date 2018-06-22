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neden "Erdoğan" diyor?

Giriş Tarihi: 22.6.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 19:02
İslam dünyası neden Erdoğan diyor?

TÜRKİYE KADAR BATI VE İSLAM DÜNYASI DA BU SEÇİMİ BEKLİYOR

24 Haziran i Türkiye kadar Batı ve nda da merakla bekleniyor. Batı dünyasının tavrı belli. Müslüman ülkelerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'ye destek ve dua var. Bir çok ülkeden onlarca aydın, siyasetçi, STK ve diğer sivil unsurlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı gönderdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam coğrafyasında neden bu kadar seviliyor? Taha Dağlı, merak edilen bu soruları sabah.com.tr için yanıtladı.

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İslam dünyası neden "Erdoğan" diyor?
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