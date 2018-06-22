İslam dünyası neden "Erdoğan" diyor?

TÜRKİYE KADAR BATI VE İSLAM DÜNYASI DA BU SEÇİMİ BEKLİYOR

24 Haziran seçimi Türkiye kadar Batı ve İslam dünyasında da merakla bekleniyor. Batı dünyasının tavrı belli. Müslüman ülkelerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'ye destek ve dua var. Bir çok ülkeden onlarca aydın, siyasetçi, STK ve diğer sivil unsurlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı gönderdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam coğrafyasında neden bu kadar seviliyor? Taha Dağlı, merak edilen bu soruları sabah.com.tr için yanıtladı.