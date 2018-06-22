Meral Akşener'in iftirasına Bakan Berat Albayrak'tan dava

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim manipülasyonu yalanına hukuk yolu ile dava açacağını söyledi.

İŞTE BERAT ALBAYRAK'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA...

"Millette aradığı karşılığı bulamayanların, bir kez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz. Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

DAVANIN GELİRİ ŞEHİT AİLELERİNE VERİLECEK

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım."

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Haziran 2018

ÖTE YANDAN ANADOLU AJANSI DA YAPILAN MANİPÜLASYONLARA KARŞI BİR AÇIKLAMA YAPTI

24 Haziran seçimleriyle ilgili abonelere verilen test yayınlarının, bazı kişi ve kurumlar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılması gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışmasıdır.

Anadolu Ajansı son 5 seçimin sonuçlarını sandık verilerine dayalı olarak medya kuruluşlarına iletmiştir. AA'nın açıkladığı anlık sonuçlar, YSK'nın kesin sonuçlarıyla da birebir örtüşmüştür.



Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının tamamına yakını bu seçim özel yayınına abone olmakta ve Anadolu Ajansı'nın ulaştırdığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.



Bu verilerin yayıncı kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde alındığı her seçim öncesi en az 4 kez yapılan testlerle teyit edilmektedir. Yayıncılık dünyasında "mock data unit testing" olarak bilinen bu ve benzeri uygulamalar, hemen her önemli yayın öncesinde defalarca tekrarlanır. Test çalışmalarıyla amaç; seçim akşamı veri iletimindeki riskleri ortadan kaldırmak, medya kuruluşlarının kendi seçim sistemlerinin teknik yeterliliğini görmek ve Anadolu Ajansı veri akış sistemiyle entegre çalışmasını sağlamaktır.



Yayıncı kuruluşlardan gelen talepler üzerine yapılan testlerde, partilere farklı oy oranları verilerek abone seçim ekranlarının çeşitli versiyonlara uyumu kontrol edilmektedir.



Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir.



Test yayınları kamuoyuna açılmaz, sadece abone olan medya kuruluşlarına gönderilir. Test yayınının kamuoyuyla paylaşılması abone olan kuruluşun tercihi veya kusurudur. Tüm detaylarıyla medya yöneticileri tarafından bilinen bu durumun, bazı kişi ve kurumlar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılması gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışmasıdır.



Türk medyasının en güçlü ve en güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı'nın mesnetsiz iddialara konu edilmesi kesinlikle kabul edilemez.



Kurumumuz hakkında bilerek gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.