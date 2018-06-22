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Genel Başkanı Bahçeli: Bu seferki ler sis perdesini aralayacak

Genel Başkanı Bahçeli, "Bu defaki ler başkadır. Bu seferki seçimler, ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 02:47
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu seferki seçimler sis perdesini aralayacak

Genel Başkanı , Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Devlet Bahçeli, "Bu defaki ler başkadır. Bu seferki seçimler, ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır. Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ TUR SÖYLEMLERİ ÇARESİZLİKLERİNİN EN BARİZ İSPATIDIR"

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP, Cumhur İttifakı'nın başarması amacıyla imkanları nispetinde çalışmakta, demokratik tutumunu ve milli duruşunu 'nin her seçim çevresine samimiyetle taşımaktadır. adayımız Sayın tekrar cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır. 24 Haziran'da MHP muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar. Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar. Birinci turda ümitleri olmayanların, ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bu seferki seçimler sis perdesini aralayacak
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