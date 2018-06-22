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haberi: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta bulunan lüks bir otelde düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine FETÖ operasyonu düzenledikleri öğrenildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 02:11
Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks bir otelde terör u düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi. Polis ekipleri akşam saatlerinde otele zırhlı ve sivil araçlarla geldi. Otelde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bulunduğu odaya girdi. Odaya giren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yaklaşık 2 saat odada arama yapan ekipler daha sonra şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. Hangi örgüte mensup olduğu öğrenilemeyen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu
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