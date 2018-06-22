Yıkım projesinde anlaşamadılar! "Millet İttifakı çöktü"

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

İttifak neden böyle hızlı çöktü sorusunun cevabına gelince. Muhalefet partileri, parlamenter sisteme geri dönme isteklerini topluma demokrasi soslu cümlelerle sunsalar da, esas meselenin referandumda alınan yüzde 49 oy oranını konsolide etmek olduğu açıktı. Eğer ilkesel olarak ve gerçekten inandıkları için parlamenter sisteme geri dönmek isteselerdi bu konuda daha net olacaklardı ve ittifak kararlı bir şekilde yoluna devam edecekti. Temel zemin ilkesel değil de oy pragmatizmi üzerine oturunca çöküş de hızlı oldu haliyle.

Peki ama 16 Nisan'dan beridir uğraştıkları yüzde 49'un konsolidasyonu tehlikeye atmadılar mı bu son gelişmeyle, sorusunun da cevabı şu.

Aylardır her yerde, her televizyonda parlamenter sisteme döneceğini anlatan muhalefetin son iki gün kala bu sözünü tutmayacağının ortaya çıkması kaç seçmenine ulaşacak? Kaç kişi Millet İttifakı Ortak Tutum Belgesi'nde parlamenter sisteme dönüş sözünün olmadığını, sırf bu yüzden ittifakın ikinci büyük ortağı İyi Parti'nin karşı bir açıklama yazdığını bilecek.

Milyonlarca insan muhalefetin bu sistemden döneceği konusunda ilkeli bir tavır içinde olduğunu düşünüyor ancak gerçek bu değil. Muhalefet öncelikle kendi seçmenini aldatıyor ne yazık ki?

Millet ittifakı'nı oluşturan temel zemin nedir diye soracak olursak, hiç kuşkusuz temel cevap "parlamenter sisteme" dönüş olacaktır. Bu ittifakı oluşturan partilerin; 16 Nisan ve sonrasında "hayır" cephesinde olduklarını ve seçim sürecine girildiği İttifakın şimdiden çöküşe girmesi seçim sonrası birlikte hareket etmelerini umdukları seçmen için bir hayalkırıklığı oldu muhtemelen.

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