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Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı’dan açıklaması

Bediüzzaman 'nin talebesi, ilim ve kültür vakfı ve Nur vakfı başkanı seçimleri münasebetiyle yaptığı açıklamada;16 yıldır iktidarda olan Hükümeti’nin devam etmesinin hem , hem İslam alemi için çok büyük zaruret olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 07:28
Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı’dan 24 Haziran açıklaması
Sayın 'ın 'da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde Hakikati haykırmaya devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız İnsanlığa ve İslamiyete çok büyük hizmetler etmiştir.



O'nun kahramanca mücadelesi pek tabii ki zındıka komitelerini rahatsız etmiş ve her türlü şer odağının hedefi haline getirmiştir. bizler de şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 'ye desteğimizi tekraren ilan ediyor ve milyonlarca mensubu bulunan 342 Sivil toplum Kuruluşu ve kanaat önderleri olarak bu metni kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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Bediüzzaman'ın talebesi Mehmet Fırıncı’dan 24 Haziran açıklaması
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