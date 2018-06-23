Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'ndan CHP adayı İnce'ye seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar terörle ilgili Bay Muharrem'in de Bay Kemal'in de bir lafı oldu mu? FETÖ ile ilgili bir lafı oldu mu? Çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar, bunlar dirsek temasındalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'ndaki mitingdeki koruşmasına başlarken kalabalığın, "Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan atması üzerine, "Doğruya ne denir, burada doğdum, burada büyüdüm. Yani 'Büyükşehir Belediye Başkanı çıkardık, Başbakan çıkardık, Cumhurbaşkanı çıkardık' deseniz yalan söylemezsiniz." yanıtını verdi.

Şimdi yeni bir sürecin başladığını aktaran Erdoğan, "Pazar günü sandıkları patlatmaya var mıyız? Onun için şurada bir günümüz var, çok çalışacağız, hanım kardeşlerim çok çalışacağız, tamam. Kapı kapı dolaşacağız, gençler, kapı kapı dolaşacağız, tamam. Durmak yok. Sandığa gitmeyenleri de sandığa götüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nun kültür, sanat ve turizmde bir sıçrama yapacağı bir döneme girdiklerini anlatarak, Beyoğlu'na özellikle millet kıraathanesiyle, millet bahçesiyle yeni güzellikler getireceklerini aktardı.

Bazılarının yalan söyleyerek "vatandaş aç, vatandaş fakir" dediğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ya ben çocukluğumda hatırlayın, şurada balık pazarına gelir balık pazarından bir kalıp buz alırdık. Niye? Buzdolabımız yoktu. O kalıp buzları alıp eve götürür, anacağım onu kaba koyar oradan bize soğuk su içirirdi. Bunları yaşadık mı? Peki şimdi evinde buzdolabı olmayan kaldı mı, evinde fırını, çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Ya benim anacığım ne çileler çekti. Ya benim hanım ne çileler çekti. Amerikan bezini kendi elleriyle ovalar çocukların bezlerini yıkarlardı. Şimdi artık çocuk bezinin girmediği ev kalmadı ama Bay Muharrem çocuk bezleriyle şimdi dalga geçiyor. Ya Bay Muharrem çocuk bezinin olması niye garibine gidiyor? Yani bu ülke hala o Amerikan bezi denilen çaputların kullanıldığı döneme mi dönecek? Biz onları geride bıraktık."

Erdoğan, şimdi artık modern bir döneme girdiklerini ve bu modern dönemde ne gerekiyorsa onu yapma noktasında geldiklerini anlattı.

Türkiye olarak bu gelişmelerin gerisinde kalamayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biz 'yerli, milli otomobil' diyoruz. Bay Muharrem diyor ki; onlar benim için 20 yıl geride kaldı. Bay Muharrem, BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA fabrikasını gez, gel bizim SİHA fabrikasını gez ve Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Ya Amerika bize İHA vermiyordu. SİHA vermiyordu, müracaat ettiğimiz zaman, 'senato reddetti, kongre reddetti' diyordu. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz bunları yapıyor muyuz?"

"TERÖRLE KIRAN KIRANA MÜCADELE VERİYORUZ"

Kandil'de dün İHA'ların, SİHA'ların koordinatları verdiğini, F-16'ların gidip bombalayarak teröristlerin işini bitirdiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Bay Muharrem icazeti aldığı anda ilk gittiği yer neresi oldu? Edirne'de cezaevi oldu. Kimi ziyaret etti? Teröristlerin arkasında olduğu Demirtaş'ı ziyaret etti. Hale bak ya. Senin orada ne işin var? Bugüne kadar terörle ilgili Bay Muharrem'in de Bay Kemal'in de bir lafı oldu mu? FETÖ ile ilgili bir lafı oldu mu? Çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar, bunlar dirsek temasındalar, Ankara'dan İstanbul'a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Bunların terörle ilgili bir derdi yok ama bizim terörle ilgili bir derdimiz var."

Erdoğan, terörle kıran kırana mücadele verdiklerini anlatarak, bu mücadeleyi içeride de dışarıda da verdiklerini söyledi.

Şu anda Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirten Erdoğan, Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini şimdi de Irak'ta olduklarını vurguladı.

- "BUNDAN CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL OLUR HAYRET"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin "Kandil'e giremezler, Amerika'dan izin almaları lazım, İran'la görüşmesi lazım." dediğini aktaran Erdoğan, "Zavallı bu ya. Ya bundan cumhurbaşkanı adayı nasıl olur hayret. Ama oldu, normaldir. Bunlar dershane işletmeciliği yapıyor, öğretmenlerin SSK primlerini dahi ödeyemiyor." diye konuştu.

Erdoğan, İnce'nin geçenlerde bir memura, koruma polisiyle alakalı hakaret ettiğini anlatarak, "Saygısızlıkları duydunuz mu? Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı adayından bu ifadeler duyulur mu? Ama bu CHP'li olunca duyulur. İşte onun için bu pazar çok önemli. Bunlara öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir daha bellerini doğrultamasın."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fakat öyle de olsa böyle de olsa, şu anda ya bu adayların hangisi dünyayı tanır? Soruyorum, hangisi tanır? Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var." dedi.

Erdoğan, Beyoğlu mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncesinde kentin çöp dağlarıyla kaplı olduğunu, susuzluk ve hava kirliliğinin tavan yaptığını, kendi döneminde bu sorunların tamamının ortadan kalktığını söyledi.

Kasımpaşalı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Göğsümüzü gere gere her yerde şunu söyledik, 'Ben Kasımpaşalıyım.' Zira biz aslını inkar edenlerden olmadık, biz neslini inkar edenlerden olmadık, geldiğimiz yeri inkar edenlerden olmadık. Burada doğdum, buradan çıktım, burada büyüdüm ve burada Piyalepaşa İlkokulu'nda okudum, sonra da İstanbul İmam Hatip Okulu'na geçtim, oradan da üniversite. 'Bu üniversite mezunu bile değil' dediler, bu gerizekalılarla biz çok uğraştık. Bana kalmadı zaten, okulun rektörü bunlara gereken cevabı verdi. Fakat öyle de olsa böyle de olsa, şu anda ya bu adayların hangisi dünyayı tanır? Soruyorum, hangisi tanır? Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var, bir de ben." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, terörle mücadelenin başarıyla sürdüğünü aktaran Erdoğan, "Terörle mücadelede hamdolsun güzel bir mücadelemiz var. Ekonomide attığımız adımlar ortada. IMF'ye borcumuz neydi biz geldiğimizde? 23,5 milyar dolar. Sıfırladık mı? Sıfırladık. Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar, şimdi 120 milyar dolar. İhracatımız 26 milyar dolardı, şimdi 162 milyar dolar. Bak nereden nereye geldik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyüme oranımız 7,4 ama CHP bunu kıskanıyor, 'Senin cebine buradan giriyor mu?' diyor. Ya bu istihdam nasıl oluyor, bu yatırımlar nasıl oluyor, bu sıraların üzerine ücretsiz konulan kitaplar nasıl oluyor? Sen, SSK Genel Müdürlüğü yaptın, benim hastalarıma ilaç bile vermedin. Şu anda benim vatandaşım ilacını istediği eczaneden alabiliyor mu? Bu kadar açık ve net ortada."

Kızların okuma oranına değinen Erdoğan, "Kızlarda okuma oranı nereye çıktı? Yüzde 45'den 82,5'a çıktı. Eskiden kızların okuması diye bir şey var mıydı? Şimdi biz bunu yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitim, öğretim, ilkokul, orta, lise, bunların hepsini biz geliştirdik. Artık 85'e doğru tırmandık, yüzde 100'e gidiyoruz. Bunlar bizim dönemimizde oldu. Bay Muharrem, senin fizik öğretmeni olman bu işi bağlamaz. Kızlarda üniversite oranı yüzde 13 küsurdan yüzde 44'e çıktı. Şimdi bunlarla Türkiye nereden nereye gidiyor, bu ortada. Bay Muharrem, Bay Kemal, ya sizi aslında muhatap almam doğru da değil ama rahat durmuyorsunuz, onun için cevap vermek zorunda kalıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni havalimanını nasıl buldunuz? İnşallah 29 Ekim'de açıyoruz. Dünyanın en ilk üçü içinde. İlk yıl yolcu kapasitesi ne biliyor musunuz, 90 milyon yolcu kapasitesi var. 2023'de bu 150 milyona çıkacak ve Atatürk Havalimanı'nın yerini Millet Bahçesi yapıyoruz. İnşallah Beyoğlu'na da güzel bir Millet Kıraathanesi yapacağız."

"OLMAYANLARI YAPIYORUZ, YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu'nun en önemli adımı ne oldu? Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'nin en büyük opera binası yapıyoruz. Yıkımı hemen hemen bitti. O yıkımla birlikte muhteşem bir proje var. Şimdi bu projeyi hayata geçireceğiz, Taksim Meydanı'nda o opera binasını gerçekleştireceğiz. Bir şey daha yapacağız. İstiklal Caddesi'nin çıkışında sağda bir kilise, tam onun karşısına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapıyoruz. Caminin kaba inşaatı bitmek üzere, bitti. Altında da Türk İslam Eserleri Müzesi gibi bir müze yapacağız. Aynı zamanda çeşitli kitap evleri de olacak, böylece Beyoğlu, Taksim bu esere de sahip çıkacak. Yani olmayanları yapıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Siz zaten işi kavradınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası camiaya farklı bir şekilde taşınması gerektiğini belirten Erdoğan, bir müjde daha vermek istediğini dile getirerek, "Camialtı Tersanesi, Taşkızak Tersanesi'ni yıkıyoruz. Onların yerine muhteşem bir proje ikame edeceğiz. Bu proje ile artık Haliç çok ciddi bir çekim alanı oluşturacak. İnşallah burası turizmde bir patlama yaşayacak. Bu çirkinlikleri burada görmeyeceğiz. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası, aynı şekilde o yatırımı yapacak grup tarafından aslına uygun olarak restore edilecek." diye konuştu.

AK Parti'nin icraat yaptığını, CHP'nin laf ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Lafla peynir gemisi yürümez." dedi.

Camialtı ve Taşkızak'taki projenin Türkiye'nin medarıiftiharı olacağını vurgulayan Erdoğan, projenin uluslararası yarışma derecesi aldığını, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na da bunun yakıştığını ifade etti.

Erdoğan'ın, 7 sene Camialtı'nda top oynadığını hatırlatması üzerine vatandaşlar "Tayyip Başkan, Kasımpaşa şampiyon" sloganları attı. Erdoğan da "İnşallah. Şampiyon oldu da biz şampiyon olmasın mı dedik? Görelim bunu." yanıtını verdi.

Kasımpaşa Stadı'nın sorunlarını da bitirdiklerini, stadın artık Kasımpaşa'ya ait olduğunu belirten Erdoğan, bundan sonra Kasımpaşa'dan şampiyonluk beklediğini söyledi.

Eğitimdeki başarıları arttıracaklarını, sağlıkta daha iyiye gideceklerini dile getiren Erdoğan, Avrupa yakasında 3 bin 300 yataklı bir şehir hastanesi yaptıklarını, hizmete girmesinin çok sürmeyeceğini anlattı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yenilenmesinin de tamamlandığını anımsatan Erdoğan, Okmeydanı Hastanesi'nin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bu konularda vatandaşı yarı yolda bırakma lükslerinin olmadığını vurgulayarak, "Piyalepaşa Bulvarı, Hacıhüsrev, oralar bir başka güzel oluyor. Yeni düzenleme ile inşallah çok daha güzel olacak." dedi.

Bütün bunların yanında milletin birliğinden yana olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, Alevi, Sünni bizde böyle bir ayrım var mı? Asla buna müsaade etmeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar barışına değinerek, "Şu an itibariyle 1 milyonu aşkın imar barışına müracaat var. Dolayısıyla bu bölgede de imar barışına yönelik müracaat etmeyen kardeşlerim, lütfen elektronik imara müracaatını yapsınlar ve bu süreçten istifade etsinler. Dolasıyla bu sıkıntıları aşmış olalım. Pazar günü Beyoğlu'nu özel takip edeceğim. Bakalım sandıklar gerçekten patlatıldı mı?" diye konuştu.