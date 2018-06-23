Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık görevlilerine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÇAĞRI

"Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıkları da görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin. Özellikle AK Partili görevlilere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu unutmayın, sandık namustur"

"Türkiye'ye yeni bir yönetim sistemi getireceğiz. Bu sistemle uçuşa geçecek, bu farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği yaptık bu iş bitti."

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA KALKINDIRDIK"

"Biz yavrularımıza kitaplarını dağıttık. Onlar ve anneler çile çekmesin diye uğraştık. Bol bol nitelikli öğretmen yetiştiriyoruz. Nitelikli bir eğitime kavuşacağız. Bundan 16 yıl önce 45 liracık burs veriliyordu. Ama şimdi 470 lira burs veriyoruz. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Doktora öğrencilerine asgari ücret veriyoruz. Diyor ki Bay Kemal, 16 yılda ne yaptınız. Yahu yalan söylemeyin. Bunlar görmezlikten geliyor. Türkiye'yi her alanda kalkındırıyoruz. Her yere şehir hastaneleri yapıyoruz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Hizmet derdi."

AVCILAR MİTİNGİ'NDEN

"Demokratik olarak sandıkları patlatmaya hazır mıyız Avcılar? Avcılar bambaşka. Alanlara sığmıyoruz maşallah. Benim sizden şimdi bir ricam var. Rehavet yok. Artık saatlere oynuyoruz. Saat 5'te yasaklar başlıyor. Ama Avcılar'daki kardeşlerim rehavete kapılmayacak ve hepsini arayacaklar ve sandık için çalışmalarını söyleyecekler. Çok çalışacağız. Bu seçim farklı bir seçim. Türkiye'de bir yönetim sistemini değiştiriyoruz. Ülkemizi bizler şimdi çok farklı yükselteceğiz."

"AVCILAR HİZMET GÖRECEK HİZMET"

"Benim doğu'daki kardeşlerimi tehdit ediyorlar. Telefonla arayıp tehdit ediyorlar. Bunlar korkak korkak. Ama korkakların anıtı dikilmez. Benim Kürt kardeşlerimi Diyarbakır'da bunlar öldürdü. Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Çünkü onların ideolojileri uymuyordu onlara. Bunlar ayrım yaptı. Biz yapmadık. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Sevgili kardeşlerim, üstünlük ırkla değil, üstünlük takva ile gelir. Selo'nun derdi başka ama. Bunların derdi başka. Bunların taktikleri öldürme. Bunlara oy verme noktasında olan kardeşlerime tatlı dille konuşalım. 81 milyon biz kardeşiz. Bizim buna ihtiyacımız var. Kardeşlerim, çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Buna inanalım. Buna var mıyız? Ben milletime aşığım. Avcılar hizmet görecek hizmet. Size olan haklarımız helal olsun. Siz hep arkamızda durdunuz. Bize destek verdiniz. Biz de bu destekle iktidara geldik. Mart'ta da belediyeyi almaya hazır mısınız? Avcılar'ı bunlardan kurtaralım ki Avcılar hizmet görsün. Yarın akşam çıkacak oylar, Mart 2019'un işaretidir. Var olun kardeşlerim."